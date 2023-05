Tennsitavolo, David Dabbicco di TT Biella Campione Regionale

Grandiosa prestazione di David Dabbicco che, domenica, si è laureato campione regionale di 4^ categoria.

Su di un lotto di 45 partecipanti l’atleta del TT Biella, partito come testa di serie numero quattro, raggiunge senza particolari patemi d’animo la semifinale; qui incontra il grande favorito, Mirko Berti, atleta eporediese, accasato quest’anno a Piossasco, che nell’anno sportivo 2010-11 aveva disputato, con i colori del TT Biella, il campionato di C1. Tuttavia, David Dabbicco si mostra subito in grande spolvero e, in soli quattro set, annichilisce il pur bravo avversario (6/-4//8/4) e agguanta la finale; qui incontra il carmagnolese Ferrato, che aveva, nei quarti, estromesso la seconda testa di serie, Dondana.

Il fortissimo atleta biellese è però ormai lanciato, sulle ali dell’entusiasmo; chiude pertanto in totale sicurezza anche l’ultimo match (11/7/-2/6), aggiudicandosi così il titolo di Campione Regionale. Le competizioni avevano preso avvio nella mattinata di sabato con la gara, riservata agli atleti di sesta categoria, cui hanno preso parte 60 giocatori.

Ai nastri di partenza quattro atleti del TT Biella. Gabriele Carisio non supera il primo ostacolo, battuto da Mussa e da Volpato e nonostante la vittoria su Pensavecchia. Federico Arno si impone nel proprio girone vincendo contro Lavacca e Armando, ma deve purtroppo uscire, nel primo incontro del tabellone, per mano di Maione. Stefano Torrero è autore di due vittorie nel girone su Senati e su Bottari; ancora una vittoria, nella seconda fase, su Volpato per poi fermarsi, negli ottavi, sconfitto da Toffoli. Gilberto Rollino, che parte nella non sempre facile veste di prima testa di serie, giunge, con una grande prestazione, fino alla semifinale: superato il girone con le agevoli vittorie su Deiana e Bolamperti, inanella ancora tre risultati positivi con Pinzi, Maione e Passuello, prima di essere fermato, anche lui, da Toffoli, futuro Campione Regionale.

Nel pomeriggio di sabato si è svolta la gara di quinta categoria, con 71 partecipanti, tra cui sette tesserati del TT Biella. Gabriele Carisio e Stefano Torrero, che si sono cimentati anche in questa competizione, perdono le due partite del girone rispettivamente contro Villa e Sandiano e contro Toffoli e Giai; analoga sorte tocca ad Angelo Lamagna, anche lui atleta di sesta categoria, sconfitto dai bravi Loforese e Ameduri; Gilberto Rollino supera invece il primo step, pur battuto da Lazzarini, con la vittoria su Mensa: nel tabellone a eliminazione diretta si ferma poi subito per mano di Muraro. Una sconfitta, da Traina, e una vittoria, con Pinzi, consentono a Alaa Noureldin di passare alla fase successiva; ancora un bel risultato contro il più quotato De Monaco, per poi fermarsi battuto da Caselli.

Identico percorso per Michele Motta; girone superato con una vittoria (Messina) e una sconfitta (Soligo): primo turno del tabellone vincente su Villa e poi la sconfitta per mano di Trono. Infine il giovane Mattia Nopureldin: girone vinto a mani basse su Sabolo e De Monaco; poi il bel risultato contro Bergantin, quindi la battuta d’arresto, solamente al quinto set, rimontato da Toffoli (-9/-6/7/7/7), nuovamente vincitore “a sorpresa” del torneo di quinta.

Domenica si sono svolte le rimanenti gare di quarta e di terza categoria. Nel torneo di quarta categoria, oltre al superlativo David Dabbicco, hanno gareggiato altri tre atleti del TT Biella. Per Tommaso Sorrentino, giornata da dimenticare, battuto nel girone da Sperti e Delai; ottime prestazioni invece per Fabio Cosseddu e Matteo Passaro; ambedue s’impongono nel proprio girone, il primo su Fedeli e sul molto più quotato Rigotti, il secondo con le vittorie contro Ferro ed Orsello. Ancora, per entrambi, una vittoria nel tabellone: Cosseddu contro Spera e Passaro su Buschiazzo, per poi fermarsi ad opera di Fissore e Dondana.

Infine si è svolta la gara riservata agli atleti di terza categoria. Anche qui il TT Biella è presente con cinque iscritti, i 4 atleti che hanno partecipato al torneo precedente e il forte “terza categoria” Francesco Gamba. Solo Fabio Cosseddu si ferma nel girone, battuto da Berta e Corrente; tutti gli altri accedono al tabellone principale. Tommaso Sorrentino, nel girone con Francesco Gamba, perde da questi con onore (11/11/-9/9) e, con la vittoria su Tregambi, supera il primo ostacolo; si ferma poi subito per mano di Bagnasco. Anche Matteo Passaro, sconfitto da Garello, passa avanti con la vittoria su Fedeli; si ferma poi al primo turno, cedendo solo al quinto set contro il novarese Ferrari (7/6/-9/-9/8). David Dabbicco, nel girone, ritrova Berti, ma, senza dubbio animato da minori motivazioni, non riesce a ripetersi; supera però Cardella e passa alla fase successiva in cui vince ancora contro Orsello, per poi fermarsi opposto a Garello (3/-6/4/11).

Tutto facile per Francesco Gamba nel girone, contro Sorrentino e Tregambi; l’atleta di punta del TT Biella è poi autore di belle vittorie su Corrente e soprattutto su Aschiero; è infine fermato, in semifinale, dal favorito Garello, che, però, in finale, subisce lo sgambetto di Casassa.

