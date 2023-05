Pioggia di medaglie per la ASD Kwan Taekwondo Biella FOTO

Varese 14 maggio 2023, nuova avventura per la ASD Kwan Taekwondo Biella durante l'Insurbia Cup Poomsae Edition, competizione interregionale dedicata alle specialità delle forme (competizioni tecniche di combattimenti contro avversari immaginari) e del freestyle (azioni acrobatiche di calci a tempo di musica). La Kwan Biella riesce a portare a casa ben 6 medaglie con i suoi 5 partecipanti.

Il giovane Leonardo Perin 10 anni, cintura blu superiore, arriva terzo pari merito nelle forme tradizionali. È il primo atleta della squadra che porta in competizione una tecnica freestyle con la quale è riuscito a conquistare anche la medaglia d'argento, emulando i più conosciuti artisti che si vedono nei film con vere e proprie acrobazie spettacolari. Altra giovane promessa nel Taekwondo, questa volta paralimpico, Leonardo Maffioletti anno 2007 che conquista la medaglia di bronzo nella sua categoria.

Hanno invece conquistato l'argento: Andrea de Ruvo categoria under 60, cintura rossa superiore, accorpato con gli under 50 e Silvana Manavella categoria under 60 cintura blu, madre di Leonardo Maffioletti. Luca Perin under 50 cintura verde superiore, padre di Leonardo Perin, porta a casa la medaglia di bronzo. “Siamo entusiasti dei risultati ottenuti anche in quest'occasione perchè dimostrano la versalità e le capacità dei nostri atleti” commentano i maestri della Kwan Taekwondo Biella.