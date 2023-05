Pallavolo, clamoroso Virtus Biella: niente B1, si riparte dalla C

"Dopo otto stagioni nei campionati nazionali di Serie B2 e B1, e al termine di un bilancio oggettivo e trasversale, Virtus Biella procede a un passo indietro sul piano sportivo". Inizia così il comunicato stampa della società biellese.

E aggiunge: "A malincuore, il Club comunica che sono venute meno le condizioni necessarie a mantenere il titolo di Serie B1, categoria che, anche quest’anno, ha visto la Prima Squadra nel Girone A tra le più “agguerrite” protagoniste. Nelle prossime settimane, Virtus Biella espleterà l’iter per la cessione del proprio titolo sportivo alla società Volley Modena; contestualmente, il Club porrà le basi organizzative per ripartire la prossima stagione dal campionato di Serie C. Seguiranno nelle prossime ore le dichiarazioni del Presidente Nicolò Pizzato in merito alla scelta effettuata".