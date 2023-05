“Match Point Run”, a Biella il 5° appuntamento Tapa Run

Alle ore 18:30 di domani mercoledì 17 maggio, i podisti si incontreranno per correre lungo il tradizionale chilometro di percorso, che molti runner, prima di loro, hanno avuto la possibilità di sperimentare: “L’anello verrà ripetuto diverse volte e metterà alla prova la preparazione dei gruppi – afferma Mario De Nile, leader del gruppo – la competizione aumenterà l’appetito, che avrà modo di placarsi grazie al ricco Tap’aperitivo finale!”

L’entusiasmo e l’amore per la corsa sono il marchio di fabbrica del gruppo e per concludere in bellezza, Erika, nuova titolare di Match Point nonché Tapa Run, offrirà a tutti i partecipanti un ricco banchetto di prodotti tipici.