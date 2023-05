La SPB Monteleone Trasporti è la terza potenza del Piemonte, bronzo alle Final 4 Regionali

Si è conclusa la stagione della SPB Monteleone Trasporti, con un gran risultato alle Final 4 Regionali. Nella giornata di domenica si sono svolte le prove di qualificazione ai campionati nazionali e la SPB Monteleone Trasporti ha disputato una buona prova.

Nella mattinata ha dovuto affrontare la corazzata del Cuneo Volley, in occasione della semifinale. Questa partita non è andata come i biellesi avrebbero sperato, infatti Cuneo ha vinto per 3 a 0. Questa sconfitta non ha fermato la SPB Monteleone Trasporti, che comunque nel pomeriggio ha dovuto affrontare la compagine di Novi Ligure per aggiudicarsi il terzo posto.

Al termine di una sfida molto altalenante e piena di ribaltamenti e cambi di fronte, la SPB è riuscita a vincere per 3 a 2. Una grande prova corale, che è anche una rivincita della finale territoriale persa un paio di mesi fa.

L’allenatore della SPB Monteleone Trasporti, Giovanni Bonaccorso, commenta così l’esperienza dei suoi ragazzi: “La Final Four è stata una piacevole conclusione della stagione agonistica, vissuta sempre da protagonisti. Così come nel campionato di serie D siamo arrivati sino in fondo, avendo quindi la possibilità di confrontarci con realtà consolidate sotto il profilo agonistico. Credo che i ragazzi, o buona parte di essi, siano ora pronti per uno step successivo dove l'agonismo educativo ed educato prenda il sopravvento, nella ricerca di un proprio “Io” sempre migliore. Il confronto con l'avversario (21 partite vinte su 25 giocate) deve essere considerato solo una parte di un più ampio percorso di crescita. In conclusione sono ottimista sul futuro di questi ragazzi, alcuni di loro giocheranno sicuramente in campionati nazionali.”

Roster Final 4 Regionale: Badini Nicolò, Bottigella Giacomo, Borriello Gregorio, Castelli Leonardo, Castrovilli Lorenzo, Maio Gregorio, Pelle Nicolò, Pelosini Nicolò, Pozzi Ernesto, Rolando Stefano, Sarasino Filippo, Vicario Luca.

Cuneo Volley - SPB Monteleone Trasporti 3-0

Parziali: 25-21; 25-9; 25-18.

SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Novi Ligure 3-2

Parziali: 21-25; 25-15; 12-25; 25-12; 15-9.