La SPB Monteleone Trasporti è la terza potenza del Piemonte, bronzo alle Final 4 Regionali

Un grandissimo weekend per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. Sono rimasti in pochi i ragazzi che ancora giocano a questo punto dell’anno, perché i campionati sono quasi tutti finiti. Ci sono ancora i concentramenti della SPB Conad

Under 13, che domenica si è fatta valere in trasferta ad Acqui Terme. Sconfitta dalla forte Domodossola, la SPB ha conquistato la gara contro Acqui Terme, padrona di casa. Grande risultato anche per la SPB Monteleone Trasporti, che porta a casa un bronzo dall’esperienza in Final 4 Regionale. Un buon risultato a coronare la stagione dei biellesi, costellata da buoni risultati pallavolistici.

U13

Volley Domodossola - SPB Conad 3-0

SPB Conad - Pallavolo Acqui Terme 2-1 A questo link potete trovare il calendario delle gare della U13 con tutti gli impegni della SPB Conad: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/43615.

U17 Cuneo Volley - SPB Monteleone Trasporti 3-0

Parziali: 25-21; 25-9; 25-18. SPB Monteleone Trasporti - Pallavolo Novi Ligure 3-2 Parziali: 21-25; 25-15; 12-25; 25-12; 15-9.