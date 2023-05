Ginnastica Artistica Femminile, ottimo risultato per Sveva Botto a Napoli

Intenso fine settimana per Sveva Botto e Irina Sitnikova. Atleta e tecnica a Napoli sono state impegnate nella finale del Campionato Nazionale Gold allieve 1 nate nel 2014.

La piccola Sveva, nelle qualifiche di venerdì 12 maggio si è piazzata al 24° posto con una bella gara, per nulla intimorita dalle altre atlete e dal campo di gara campano, passando in finale tra le 40 migliori atlete d’Italia nella sua categoria su 106 partecipanti in totale Domenica 14 maggio infine nella finalissima, ha ancora migliorato la sua prestazione raggiungendo il 19° assoluto su 40 atlete finaliste.

Un ottimo risultato da incorniciare, per Sveva, ma anche per le tecniche Irina Sitnikova e Sara Battagion che purtroppo non ha potuto accompagnare l’atleta. Un ringraziamento particolare della Società inoltre, alla famiglia Botto, che ha seguito e supportato la trasferta.