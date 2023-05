Braidotti/Campione nell’Audi quattro Cup FOTO

Grande successo sabato al Gc Cavaglià per l’Audi quattro Cup by Selecar uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. I partecipanti coccolati nell’area ospitality e circondati dalle ultime novità Audi sono scesi in campo per una gara a coppie Greensome 18 buche Stableford categoria unica. Nel netto vittoria di Stefano Braidotti/Biagio Campione con lo score di 42 punti, seguiti da Yuji Takahashi/Pasquale Albanese con 41 e Dimitri Pregnolato/Pierfranco Cena sempre con 41. Primi nel lordo Massimo Stesina/Simone Bucino con 35. Primi possessori Audi Gianmarco Colombo/Tullio Tiozzo con 41.

I vincitori saranno ospiti per finale nazionale che si svolgerà al Golf della Montecchia a Padova sabato 16 settembre, dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale prevista Al Mouj Golf Club di Muscat in Oman a novembre. Domenica ha fatto tappa al Gc Cavglià il 32° Campionato ACI Golf (18 buche 4 categorie, 1a medal, 2a/3a/4a Stableford), il circuito nazionale che ha in calendario una quarantina di prove che coinvolgono altrettanti Automobile Club e i più prestigiosi club di tutta Italia. I vincitori voleranno alla finale diretta che si svolgerà Is Molas Resort a Pula Cagliari a fine settembre.Premiati (soci ACI). 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià 71, 1° netto Alessandro Bernasconi Crema 67, 2° netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 68, 3° netto Paolo Schellino Cavaglià 70. 2a categoria: 1° netto Massimo Pissinis Primule 40, 2° netto Domenico Perone Cavaglià 40, 3° netto Sofia Guidone Biella Betulle 37. 4a categoria: 1° netto Maurizio Zaffaroni Crema 40, 2° netto Antonella Cavagna Cavaglià 34, 1° netto Anna Maria Lo Conte Cavaglià 33.

Tre appuntamenti agonistici questa settimana al Golf Club Cavaglià. Si inizierà giovedì con la tappa Excellence del Circuito Nazionale HDGolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). Per l’occasione lo sponsor Masseria Fruttirossi offrirà ai partecipanti un fresco nettare di melagrana.Sabato ritorna il The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali. La finale internazionale, dove ogni giocatore qualificato ha diritto a volo, vitto, alloggio e 4 green fee gratuiti, sarà organizzata nella primavera 2024.Domenica si giocherà la gara GLP Solution (18 buche Stableford, 3 categorie), previsti premi ad estrazione e degustazione vini Tamburini. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.