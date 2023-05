Applausi alle atlete di Piemonte Ginnastica a S. Maurizio Canavese, FOTO

Bella festa di ginnastica ritmica organizzata a S. Maurizio Canavese sabato 13 maggio. Si è infatti svolta la manifestazione promozionale RitmicAmica dell’ente di promozione sportiva PGS. Preparate dalle istruttrici Teresa Romano e Francesca Boggio le Giovani Arianna Schiavone, Stella Castaldi, Carolina Elia e Manuela Gramatica hanno vissuto l’emozione delle prime esibizioni, dove non ci sono né vincitori né vinti ma tanti applausi per tutte. La squadra composta da Alice Turotti, Elena Janni, Valentina Lucena Alves e Claudia Coden in un esercizio con la palla si classifca seconda. Tra le individualiste categoria Propaganda spicca il risultato di Sara Gareri, seconda al cerchio, mentre Janni è 5°, Lucena 6°, e Coden 8° e Lisa Camattari è prima con la fune.

La performace che però ha scatenato il grande applauso del pubblico è stata quella di Sandra Piana, la nostra super ginnasta che ha presentato un esercizio con la palla ed uno col cerchio. Disinvolta e incentivata dal sostegno di tutti i presenti ha concluso splendidamente la sua prova, per la quale sarà orgogliosa la sia allenatrice Giada Pomini, dimostrando di essere pronta per i prossimi campionati nazionali FisDir.

“Inclusione, amicizia, collaborazione sono obiettivi primari che la ginnastica ritmica veicola benissimo, nel raggiungimento della piena soddisfazione per tutte le atlete” commenta Donatella Eterno, dopo una lunga ma proficua giornata di gare.