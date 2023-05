La II^ e III^ Commissione Consiliare sono convocate in forma congiunta domani, alle ore 18 mercoledì 17 maggio nella sala consiliare di Palazzo Oropa, in via Battistero 4, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Lavori Pubblici - Aggiornamento stato di attuazione interventi Piano Triennale Opere Pubbliche;

2) Varie ed eventuali.