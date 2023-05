Biella al Centro: "Perchè l'area giochi in via Orfanotrofio è sempre chiusa?"

L'area giochi di via Orfanotrofio a Biella è sempre chiusa, e per potervi entrare a giocare i ragazzi scavalcano il cancello "con rischio di farsi male", scrivono in un'interrogazione i consiglieri comunali Paolo Robazza, Sara Gentile ,Pietro Barrasso, Federico Maio e Donato Gentile. Nel documento le liste civiche chiedono al Comune il motivo per cui l'area non possa essere aperta al pubblico come era stato concordato al momento della sua riqualificazione.

"L'area in questione - scrivono i consiglieri - è stata riqualificata durante la Giunta Barazzotto a servizio sia della Scuola Elementare De Amicis sia dei residenti della zona. I Consigli di quartiere Riva e Centro, che erano ancora attivi in quel periodo, avevano concordato insieme all’amministrazione Comunale ed alla Direzione Didattica un utilizzo esclusivo da parte della scuola elementare attigua durante la settimana e durante i fine settimana un’apertura libera a tutti i residenti della zona. E durante il periodo estivo l’utilizzo era libero a tutti".

Durante il periodo COVID l’area giochi in questione è stata chiusa e destinata ad esclusivo utilizzo della Scuola Elementare De AMICIS tutta la settimana sostengono i consiglieri, che chiedono dunque per quale motivo nonostante il periodo di emergenza COVID sia finito da mesi e nonostante sia già stato richiesto più volte dai residenti i giardini continuino ad essere chiusi al pubblico al di fuori dell’orario scolastico soprattutto durante i week end.

"I ragazzi della zona - scrivono nell'interrogazione - che hanno giustamente voglia di giocare, per accedere all’area scavalcano la recinzione con il rischio di farsi male. Abbiamo scattato delle foto scattate di sabato pomeriggio qualche giorno fa , cancello chiuso con lucchetto e ragazzi all’interno che giocano a basket. Questa situazione di pericolo si crea soprattutto durante sia durante la settimana al di fuori dell’orario scolastico e soprattutto durante il sabato e la domenica".