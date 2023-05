Riparte Giovani Connessioni, la rete che unisce i giovani professionisti biellesi

Nato nel 2017, ha rallentato con il Covid, ma ora ha tutta l'intenzione di ripartire. Il gruppo di professionisti Giovani Connessioni nei giorni scorsi si è dato appuntamento nei locali de La pasticceria Simone De Mori per dare il via a un confronto per organizzare eventi formativi, conferenze, attività per la cittadinanza di vario genere.

L'auspicio dei professionisti che si sono ritrovati in via Seminari, è che il gruppo Giovani Connessioni rimanga attivo negli anni. Alla serata della “ripartenza” erano presenti ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, commercialisti, infermieri, avvocati e medici, ma le porte sono aperte, l'invito è aperto a tutti i giovani di associazioni professionali che si vogliono avvicinare e unire a questa realtà.

La volontà del gruppo è quella di collaborare e costruire qualcosa assieme. E giusto per restare in tema di giovani, anche la scelta dei locali dove si sono ritrovati non è casuale, visto che si tratta di un'attività appena inaugurata da un giovane imprenditore, Simone De Mori, che mette a disposizione i suoi locali per eventi di qualsiasi genere, da incontri di lavoro, a compleanni, accompagnandoli con sfiziose specialità sia dolci che salate.