I giovani e il territorio biellese, le emozioni dei loro racconti

Sono giovanissimi e studenti della 1a superiore: hanno voluto raccontare in maniera autentica, i propri sentimenti e le emozioni dei luoghi conosciuti fin dall’infanzia. È evidente l’entusiasmo che traspare attraverso gli occhi dei ragazzi della 1a CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’IIS Gae Aulenti di Biella, coadiuvati dalla prof.ssa Elena Viotti, e rappresenta, in forma concreta, giovani che apprezzano e vogliono raccontare in modo coinvolgente il loro territorio, la loro terra. Saranno i testimonial del territorio biellese? Noi ci auguriamo di sì e fra poche ore pubblicheremo alcuni loro pensieri:

Il Parco della Burcina di Pollone;

Il torrente Oropa a Pralungo;

I paesaggi e le attività di Massazza;

La sequoia secolare di Biella Chiavazza;

La camminata sul sentiero Sant’Eurosia-Oropa.

“Sono in molti i piccoli anfratti nascosti, che si celano fra i paesaggi naturali… Grazie a loro è possibile rifugiarsi dalla frenesia della città, in un angolo di paradiso legato ai propri ricordi”.