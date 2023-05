Giovani e territorio: un picnic nel Parco della Burcina

I giovani apprezzano il territorio? Vedi link articolo

Qui di seguito il racconto della studentessa sul Parco della Burcina

Siamo in piena primavera e la fauna e la flora sono di nuovo tra di noi, ma sapete cosa manca?... Un bel picnic nel parco della Burcina!

Il parco si trova nella provincia di Biella e risale alla metà del 1800. È stato ideato dal Sig. Giovanni Piacenza per poi essere ulteriormente sistemato dai figli Enzo e Felice. Il parco è uno dei luoghi più suggestivi in cui tu e la tua famiglia possiate passare una bella giornata in mezzo alla natura e all’aria fresca… tra l’altro se avete un anziano in famiglia, ci sono anche dei mezzi apposta creati per condurli a godere delle meraviglie del Parco, nei giorni di giovedì e sabato dalle 8:30 alle 18:00.

Inoltre, a pochi minuti dall’ingresso, trovate a vostra disposizione il Punto Ristoro Parco Burcina, mentre all’interno è presente l’agriturismo il Cascinotto.

Ma non è finita qui! Nei giorni di martedì e venerdì, è consentito raccogliere i funghi nella riserva naturale, quindi non solo vi farete un giro, ma vi potrete anche divertire a raccogliere funghi con la vostra famiglia e i vostri bimbi! Potete anche andare in bici, dato che ci sono delle strade apposite.

Quindi perché no? Io ci vado almeno 3 volte all’anno con i miei parenti… un picnic, vi farà sentire come se foste rinati.

Durante il tramonto o comunque nel giro della giornata c’è un panorama mozzafiato e inoltre anche dei fiori bellissimi e profumati di tutti i colori! Fateci un giro e fatemi sapere!