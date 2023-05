Il sommelier Maurizio Mazzuchetti apre le porte alla formazione del personale per alberghi, bar e ristoranti

Maurizio Mazzuchetti - docente, sommelier e titolare dell’enoteca chiavazzese “Symposium Wine Training”, enoteca e centro di Formazione Enogastronomico - ha dato il via ai corsi di formazione professionali per gli addetti al servizio di attività nel campo della ristorazione, come ristoranti e hotel.

I corsi giornalieri - proposti negli orari dalle ore 9 alle 12 o dalle 14:30 alle 17:30 - vengono svolti presso l’aula didattica attrezzata dell’enoteca, sita a Biella (Chiavazza) in via Fratelli Cairoli 2. Ogni corso può essere organizzato in giorni ed orari personalizzati, in relazione alle esigenze di ogni attività. Il corso sarà tenuto da docenti sommelier, coordinati dal Direttore Didattico Maurizio Mazzuchetti.

Durante le 3 ore di corso di formazione saranno trattati i seguenti argomenti:

- Cura e presenza del personale

- Mise en place

- Comanda

- Carta dei vini

- Presentazione ed apertura corretta della bottiglia (vino fermo e spumante)

- Servizio al tavolo di una o più persone

- Prove pratiche

Il costo varia a seconda dei partecipanti, della stessa ditta, che lo frequentano: 1 allievo (€ 60), 3 allievi (€ 150) oppure 5 allievi (€ 200), al netto di IVA.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 0155072 - 335 5982038 - sywinetr@gmail.com