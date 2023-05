Tassazione conti deposito: cosa considerare

I conti deposito sono uno strumento di risparmio che non deve essere confuso con il conto corrente, un’altra tipologia di conto bancario, sicuramente indispensabile per la maggior parte di noi, ma che ha sostanzialmente altre finalità.

Un conto deposito è sicuramente una delle forme di risparmio/investimento preferite dagli italiani, un popolo che ha nella predilezione al risparmio una delle sue imprescindibili caratteristiche.

Come funziona un conto deposito e perché è uno strumento di risparmio interessante?

Il conto deposito è una particolare tipologia di conto bancario che funziona appoggiandosi a un conto corrente (il cosiddetto conto corrente d’appoggio); le sue funzionalità operative sono piuttosto limitate dal momento che le sue finalità principali sono il risparmio e l’investimento finanziario; di fatto, su un conto deposito si possono effettuare soltanto le operazioni di versamento e prelievo; quest’ultimo non può mai essere superiore al saldo presente sul conto. In altri termini, a differenza di quanto può eventualmente verificarsi in un conto corrente, il saldo di un conto deposito non può mai essere negativo (“in rosso”, per utilizzare una terminologia meno formale).

Trattando di conti deposito è fondamentale conoscere bene la distinzione fra conto deposito libero e conto di deposito vincolato.

Il conto deposito libero (detto anche non vincolato) si caratterizza per il fatto che il titolare può utilizzare il denaro depositato come più ritiene opportuno, prelevandolo quando ne ha necessità (ovviamente nei limiti di disponibilità del conto) e destinandolo al conto corrente d’appoggio. Sulle somme depositate viene applicato un tasso di interessi attivi più o meno elevato. Non vi sono vincoli nemmeno relativamente ai versamenti.

Il conto deposito vincolato, come facilmente si evince dalla terminologia, è invece caratterizzato da un vincolo temporale sulle somme depositate; chi sceglie questa formula può scegliere un limite temporale di vincolo che può oscillare, a seconda dell’istituto bancario, dai 3 mesi ai 5 anni. I vincoli più usuali sono 1, 2 e 3 anni. In sostanza, le somme depositate rimangono “congelate” sul conto per il periodo che il titolare ritiene più opportuno per le sue esigenze. A fronte di questo vincolo, si ha la ricompensa di un tasso di interesse attivo più elevato rispetto a quello del conto deposito libero. Come facilmente si può intuire, maggiore è il periodo di vincolo, maggiore è il rendimento.

Una cosa di notevole interesse relativamente ai conti deposito è che di norma non sono previste spese di apertura, spese di chiusura e nemmeno spese di gestione (sono conti “zero spese”). Nel caso dei depositi vincolati potrebbe essere dovuta una penale (o l’applicazione di un tasso inferiore) qualora il titolare chieda lo svincolo delle somme prima della scadenza concordata.

I conti deposito sono soggetti a tassazione?

I conti deposito sono soggetti a un’imposta di bollo che è proporzionale alla giacenza di denaro presente in una determinata data che, di solito, coincide con il termine del periodo di rendicontazione; tale imposta è pari al 2 per mille della somma depositata. Si deve però tenere conto di una fondamentale distinzione; quella tra persone fisiche e no. Nel primo caso non è previsto nessun tetto massimo, mentre nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il tetto massimo è di 14.000 euro.

Si deve poi considerare la ritenuta fiscale del 26% sugli interessi attivi che sono maturati sulle somme depositate.