I token non fungibili sono una tecnologia recente che dimostra la proprietà di un bene digitale. Questa risorsa digitale potrebbe essere file di canzoni, video, opere d'arte o persino un pezzo di terra digitale in un gioco online o in un mondo virtuale. Inoltre, gli NFT sono token non fungibili, il che significa che nessuno può scambiarli o sostituirli con qualcosa di identico valore.

Possedere oggetti digitali può essere piuttosto complicato in quanto le persone possono copiarli. Ad esempio, se trovi un'immagine online, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, salvarla e impostarla come immagine di sfondo del desktop. Tuttavia, è qui che entrano in gioco gli NFT. se hai acquistato un NFT per un'immagine digitale dalla persona che lo ha realizzato, la blockchain tiene traccia delle tue transazioni. La blockchain è un libro mastro pubblico distribuito gestito da migliaia di nodi di computer in tutto il mondo, il che rende difficile modificarlo. Blockchain verifica le transazioni e le registra in modo permanente. Tutti sulla blockchain possono vedere che hai acquistato l'immagine, dimostrando che sei l'unico proprietario del dipinto digitale.

Alcune persone spendono milioni acquistando NFT. Ecco perché alcuni NFT valgono milioni, quindi molto costosi.

In una bolla

Uno dei motivi per cui gli NFT sono dannatamente costosi è a causa di qualcosa che gli economisti chiamano bolla. Diciamo che un NFT è una bolla con un prezzo gonfiato perché gli investitori acquistano l'asset solo per venderlo poco dopo a un prezzo più alto, facendo salire il prezzo. Possedere l'investimento non è desiderabile, ma venderlo a qualcun altro con molti soldi è più desiderabile. Principalmente, le bolle economiche si verificano quando le persone inventano nuove tecnologie. Molti investitori decidono di investire quando sentono parlare dell'enorme prezzo delle nuove tecnologie o quando altre persone influenti acquistano l'azienda. Questi investitori acquisteranno le ultime tecnologie senza comprenderle appieno poiché i soldi che guadagneranno in futuro sono ciò che li attrae a investire.

D'altra parte, ciò non significa che gli NFT non abbiano valore. Ma, è per dire che alcune delle persone che acquistano gli NFT lo stanno facendo con l'unico scopo di realizzare profitti, ma non perché sono interessati a possedere l'oggetto.

Collegato al Metaverso

Nonostante la potenziale bolla che gonfia il prezzo degli NFT, un altro motivo per cui dovresti tenerli è il loro uso nello sviluppo del Metaverso. In altre parole, il Metaverso è un universo virtuale proposto in cui gli individui possono creare e consumare diversi oggetti di gioco. Un avatar rappresenta questi elementi e può persino possedere uno spazio digitale, come si è visto con l'emergere del settore immobiliare virtuale.

In futuro, lo spazio digitale potrebbe visualizzare questi NFT nello stesso modo; le persone appenderanno un'immagine in una casa fisica. Inoltre, è anche possibile convertire alcuni dipinti e fotografie in avatar unici che il proprietario può utilizzare per interagire con il mondo.

Scarsità

Un altro motivo per l'alto prezzo di un NFT è la sua esigibilità e scarsità. Mentre le persone possono aspettarsi che tutti i tipi di NFT continueranno a essere implementati nel futuro previsto, le esecuzioni NFT specifiche hanno un design unico per la collezionabilità.

Dal lancio degli NFT, sono disponibili in diverse fasce di prezzo e stanno anche diventando più flessibili in termini di prezzo. D'altra parte, le costose vendite NFT sono le uniche che fanno notizia.

Considerazioni finali

Stanno acquistando un NFT costa milioni perché sono in una bolla e anche perché sono scarsi. Mentre non tutti gli NFT costano milioni di dollari, l'industria sta diventando più simile al mondo del commercio d'arte.