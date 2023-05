I Nuovi Camminanti a Chiavazza per beneficenza

Lo spettacolo comico “La colpa fu del fico”, scritto e diretto da Mariella Acquadro e messo in scena al teatro parrocchiale di Chiavazza a scopo benefico per la Fondazione Clelio Angelino, ha avuto un enorme seguito di pubblico ottenendo un importante ricavo destinato al progetto Data Manager in Ematologia.

Il pubblico, molto attento e partecipe, ha particolarmente apprezzato la comicità del testo, costituito da battute frizzanti e audaci ma mai volgari. La trama, ricca di spunti comici, ha provocato risate e applausi a scena aperta. Gli attori hanno creato personaggi comici fortemente caratterizzati che hanno sempre tenuto viva l’attenzione del pubblico.

Si segnala infine la grande cura dei dettagli e la raffinatezza riscontrata nella scenografia. Si sono cimentati in questa commedia dialettale, in ordine di apparizione: Maurizia Mosca, Alberto Fante, Fernanda Gionco, Laura Vittino, Massimo Negro, Claudia Vineis, Dario Bertagnolio, Antonella Boccadelli, Carlo Costetti, Monica Rubin. Le musiche e i suoni sono curati dal Vicepresidente della Compagnia “I Nuovi Camminanti” Maurizio Mercandino e la scenografia da Cristina Martini. La regia è come sempre seguita brillantemente e con grande intelligenza da Mariella Acquadro.