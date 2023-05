“Gli Ex Libris della Biblioteca Civica di Biella” al Salone del Libro di Torino

In occasione della XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro, il Sistema Bibliotecario Biellese, composto da 56 biblioteche, sarà presente per fare conoscere le sue molteplici attività e parti del patrimonio.

Giovedì 18 maggio, presso lo stand L32 M 31 del padiglione 2 di Lingotto Fiere, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro proporrà un laboratorio didattico, aperto a tutti gli avventori del Salone, dal titolo “Gli Ex Libris della Biblioteca Civica di Biella”. Il Laboratorio sarà curato dalla Stamperia Legatoria “Sotto Torchio”, importante realtà nata nel 1995 come “free press” grazie al suo fondatore Alfredo Ghidelli, docente di Graphic Design e Grafiche Speciali presso l’Accademia di Belle Arti di Novara.

In due turni, della durata di un’ora e mezza ciascuno, con massimo 15 partecipanti, dalle 14.30 alle 16.00 e dalle 16.15 alle 17.45, gli avventori potranno cimentarsi nell’ideazione, progettazione e incisione su apposito supporto; per giungere infine alla stampa di un “ex libris” personalizzato. Durante il laboratorio sarà possibile visionare un filmato con una selezione di alcuni importanti ex libris presenti tra il consistente patrimonio che dal 1874 fa parte delle collezioni civiche di Biella. Il pubblico potrà inoltre gustare alcuni prodotti tipici biellesi offerti dalla pasticceria De Mori.

Info e prenotazioni: Biblioteca Civica di Biella, Piazza Curiel, 13. Telefono: 015-2524499, oppure via mail all’indirizzo biblioteca@comune.biella.it.