Nuovo successo per l'ultimo evento della Collezione Marazzato, Vespa e Ape protagoniste

Persino il clima ostile dell’ultimo fine settimana sembra aver voluto fare una pausa e concedere la giusta cornice di sole all’evento che Fondazione Marazzato ha organizzato per domenica 14 maggio per celebrare le punte di diamante della Piaggio, lo scooter Vespa e della sua derivata commerciale Ape.

L’evento, ospitato sempre nella sede di Stroppiana (VC), lungo la SP31, e con orario ampliato dalle 10:00 alle 19:00, ha attirato numerosi appassionati, collezionisti e in generale amanti dei veicoli storici, che sono intervenuti con automobili e moto approfittando dello spazio messo a disposizione dalla struttura.

Il grande salone centrale, eccezionalmente sgomberato dei possenti camion della Collezione per far posto a una carrellata di Vespa e Ape provenienti in gran parte da club e collezioni private, è stato nuovamente scenario di un interessante convegno inaugurato alle 11:00 e intitolato “L’ape e i suoi vespini”.

Ben cinque gli interventi, iniziando da quello di Roberto Donati, Responsabile Sviluppo Culturale e Storico Vespa Club d’Italia, che ha riassunto l’epopea della Vespa concentrandosi soprattutto sull’impatto culturale che ne ha fatto un vero fenomeno mediatico, per più di una generazione. A questo si sono aggiunti i contributi di Pietro Catalogna e Jean-Claude Aiazzi, rispettivamente vicepresidente e presidente dell’Ape Club d’Italia, che hanno parlato sia della storia del modello sia delle sue molteplici applicazioni e “trasformazioni”, comprese quelle più stravaganti. A chiudere, è toccato a Gianni Mellano, Responsabile Commerciale Gruppo Piaggio Professional, raccontare l’attività dell’azienda di Pontedera e il contesto industriale in cui sono nati e “cresciuti” i due modelli, e a Massimo Condolo, moderatore del convegno, ricordare la particolare interpretazione dell’Ape ad opera del celebre designer Paolo Martin.

Ape e Vespa sono state protagoniste pressoché assolute, con i camion della Collezione Marazzato a fare da contorno, dell’intera giornata: persino i consueti giri all’interno del complesso sono stati affidati eccezionalmente a due esemplari di Ape Calessino, mentre nell’area principale un’altra ape, con uno speciale allestimento “street food”, ha offerto agli intervenuti l’opportunità di gustare spritz e aperitivi.

Confermate e apprezzate dagli oltre 350 ospiti registrati, le altre iniziative di contorno, come la postazione con visori VR per vivere virtualmente l’esperienza della guida di un mezzo d’epoca in un’ambientazione storica e la zona gioco dedicata ai più piccoli.

Lo Showroom della Collezione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

