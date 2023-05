Nuovo Liceo del Cossatese e della Vallestrona: al via i lavori della palestra

Il progetto prevede che gli studenti rimangano nell'attuale sede fino a quando il nuovo edificio sarà completato con la conseguente demolizione dell'attuale sede. E così sarà. Per intanto, oggi lunedì 15 maggio sono però iniziati i lavori per il "nuovo" Liceo del Cossatese e della Vallestrona, la prima parte, visto che il cantiere è stato diviso in due tranche, quello della palestra. Il progetto vale 2,885 milioni di euro di fondi che la Provincia è riuscita ad ottenere con il PNNR.

Lo stesso Liceo, attraverso i suoi social, nelle pagine de La Ragnatela, ha pubblicato alcune foto dove si vede il cantiere che muove i suoi primi passi.

I dettagli del progetto sono stati spiegati martedì 2 maggio in Provincia, quando il Consiglio d’istituto ha incontrato il presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo, l’arch. Graziano Patergnani, dirigente dell’ufficio Tecnico della Provincia di Biella, l’arch. Maria Cristina Di Giacinto responsabile servizio Edilizia scolastica e, sempre del servizio Edilizia Scolastica, l’arch. Silvia Maroino; ma non solo anche l’ing. Federico Spano della direzione lavori dell’azienda settanta7 e il geom. Capizzi Christian ufficio coordinazione sicurezza ed esecuzione sempre per l’azienda settanta7 delegata ai lavori.

Per quale motivo si è partiti dalla palestra? Dalle analisi fatte sulla struttura, ha spiegato il presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo, è la parte dell’edificio che, presentando varie criticità, ad oggi necessita più urgentemente di un investimento di rifacimento complessivo.