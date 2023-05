Lavori a Biella: ecco come cambia la viabilità in via Italia, via XX Settembre e via Gramsci (foto di repertorio)

Per espletare alcuni lavori di ripristino della sede stradale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto i mezzi autorizzati ad effettuare i lavori, dalla mezzanotte di lunedì 22 maggio alle ore 24,00 di venerdì 26 maggio 2023, nelle seguenti aree: via XX Settembre, nei pressi dell’intersezione con via Italia; via Gramsci, nei pressi dell’intersezione con via Italia. Nello stesso periodo è istituito il divieto di transito in via Italia, intersezione con via XX Settembre e via Gramsci, eccetto residenti e aventi diritto.

Inoltre verrà istituito il doppio senso di marcia in via Italia, da viale Matteotti a via XX Settembre/Gramsci e da via Marconi/Duomo a via XX Settembre/Gramsci. Sempre nel medesimo periodo sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione pedonale sui marciapiedi e attraversamenti pedonali. Con idonea segnaletica i pedoni dovranno essere indirizzati in sicurezza sul lato opposto rispetto all’occupazione.