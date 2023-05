78 spiagge su 7 laghi e 2 torrenti: si apre anche a Viverone la stagione balneare

La stagione balneare 2023 si apre in Piemonte il 15 maggio (D.D. 993 del 08/05/2023) e terminerà, come di consueto, il 30 settembre.

La rete sottoposta a monitoraggio nella stagione 2023 è costituita da 78 acque di balneazione situate su sette laghi naturali (Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Lago di Viverone, Lago di Avigliana Grande, Lago Sirio, Lago di Candia) e due corsi d’acqua (Torrenti Cannobino e San Bernardino).

Arpa Piemonte riporta sul proprio sito che “oltre al controllo su tutta la rete dei parametri microbiologici Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, nel corso della stagione balneare sarà condotto, come nei precedenti anni, un monitoraggio dei cianobatteri sui laghi Maggiore, Sirio, Candia, Viverone e Avigliana Grande, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti. Al termine della stagione 2022, il 91% delle acque di balneazione piemontesi ha conseguito l’obiettivo previsto dalla Direttiva Europea 2006/7/CE, che prescriveva il conseguimento della classe Sufficiente entro la fine della stagione balneare 2015”.

Il Report sulla Qualità delle Acque di balneazione 2022, che esamina gli esiti del monitoraggio dell’ultima stagione balneare tanto per le componenti microbiologiche che cianobatteriche e restituisce la classificazione quadriennale come prevista dalla normativa specifica, è on-line sul Portale delle Acque di Balneazione in Piemonte.

L’inizio della stagione balneare coincide con la ripresa della pubblicazione del bollettino che riporta l’aggiornamento dei dati analitici relativi alla componente microbiologica e a quella cianobatterica, fruibile sia attraverso la sezione Bollettini che nel Portale delle Acque di Balneazione in Piemonte del sito internet dell'Agenzia.