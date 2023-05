Tapa Run, a Oropa la 4a tappa della stagione, FOTO e VIDEO

Si è tenuto domenica 14 maggio “Polenta Run, Sacro e profano”.

L’allenamento podistico delle ore 10:00, si è sviluppato lungo la via panoramica del Tracciolino che, tracciata negli anni ’30, era utile a raggiungere una presa idroelettrica.

Gli atleti guidati da Mario De Nile, scelto il percorso più adatto, sono partiti dal cancello d’ingresso al Santuario per percorrere dai 5 ai 15 km, fra le meraviglie paesaggistiche del territorio.

“La corsa e lo sport ci offrono un’occasione di unione: grandi e piccini hanno potuto passare una giornata in compagnia, nel vero spirito Tapa Run! Il nostro progetto vuole valorizzare il biellese e chi lo abita… e per questa occasione abbiamo portato, grazie a una jolette, anche chi non ha la possibilità di correre in autonomia.”

Al termine del tracciato i partecipanti hanno potuto ristorarsi con la polenta concia offerta dalla famiglia Ramella della Croce Bianca, e in chiusura hanno scattato la fotografia celebrativa sulla grande scalinata.

Si ricorda che il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 17 presso Mach point Tennis Biella, con aperitivo finale.