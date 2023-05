I Play the Games 2023 a Biella: un successo a tutto tondo del territorio

Tre giorni intensi dove sport e inclusione sono stati protagonisti portando grandi emozioni a Biella. Ancora una volta la città ha accolto Play the Games 2023 Special Olympics con la consueta carica emotiva e le atlete e gli atleti, circondati dal consueto affetto, hanno dimostrato le loro grandi capacità sportive e umane.

Il risultato positivo dal racconto e dalla voce dei direttori Piemontese e Biellese Special Olympics, Charlie Cremonte e Susanna Rovere,: “Possiamo dire che il risultato è stato positivo a tutto tondo, ci arrivano commenti favorevoli sia sull’organizzazione delle gare, quindi dal punto di vista squisitamente tecnico-sportivo, ma anche sulla parte di intrattenimento e quindi parliamo della cerimonia d’apertura ed anche dell’accoglienza in senso più ampio. Il grande impegno che mettiamo in campo sarebbe vano se il territorio non ci supportasse e Biella si è confermata un territorio aperto e disponibile. Sono stati giorni, come potete immaginare, estremamente stancanti ma l’emozione di alcuni momenti ripaga totalmente gli sforzi fatti. Alcuni ringraziamenti abbiamo già avuto modo di farli ma nel ricordare alcuni momenti particolarmente toccanti vorremmo ancora ringraziare Fondazione FILA Museum per la presenza di Ciccio Graziani alla premiazione delle finali dello Special Football concentramento Nord Ovest che ha regalato momenti di grande emozione. Vorremmo inoltre ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso l’organizzazione del Triathlon, in particolare la Federazione Italiana Triathlon e il team dell’Iron Biella: è stata una avventura nuova che ha regalato veramente momenti di grande commozione. Un altro grande ringraziamento va a Raffaella Merlo Bilotti punto di riferimento degli aspetti organizzativi per la disciplina del Golf e anche alla bella location che ci ha ospitato ed in particolare presidente, direttore, segreteria, tutto il personale e i soci del Circolo Le Betulle, i ristoratori Alberto e Gigi ed il maestro Guerisoli che ha messo a disposizione campo pratica e palline. Ed infine i Club di servizio che hanno sponsorizzato la gara dei soci ‘Special Inclusive’: Inner Wheel Biella Piazzo, Soroptimis, Panathlon”.

A seguire il link di alcuni momenti dei PTG 2023 attraverso le fotografie: https://www.flickr.com/photos/special_olympics_italia/albums/72177720308293608/page1

Gli atleti di A.S.A.D. Biella che hanno partecipato ai Play the Games 2023 Biella sono:

Atleti bocce: Barbieri Laura Bonadeo Marco Gianesini Carlos Lazzarini Stefano --- atleta partner Confortino Denny Cadoni Roberto Botta Luca Della Montà Danilo Canepa Serenella Gugliermina Luciano La cognata Federico Fazzini Mirko Siciliano Nicola Vella Rosario Maino Luciano Penolazzi Federica Comello Massimiliano Abate Giuseppe Tomasoni Davide Buffa Jacopo Moregola Monica Ferraro Laura Andreotti Fabiano Tecnici: La Cognata Rino, Bisicchia Giovanni, Mara Scatamburlo, Susanna Mosca, Bertagnolio Davide

Atleti nuoto: Prato Silvia Grigatti Tommaso Tricerri Stefano Ladetto Andrea Fusco Lorenzo Barioglio Samuele Tiepolo Filippo Mancuso Gioele Leonesi Carlo Ferraro Andrea Fiorencis Andrea Spezzano Andrea Giardino Simone De Pieri Luca Levis Giulio Schiapparelli Giorgio Piana Sandra Ippolito Daniela Ambrosini Debora Clerico Barbara Giannoni Andrea Lanuna Andrea Ka Daback Maiorano Francesco Vignacci Andrea Bassan Simone Tecnici Federica Ferraro Fogno, Lorenzo Bocca, Emanuela Sellone, Francesca Siaghi, Daniele Guerretta e Marco Marangone.

Triathlon: Andrea Spezzano e Andrea Seffusatti con Tecnico Antonino Spezzano

Golf: Atleti Andrea Seffusatti, Iacazio Filippo e Marco Capra con Tecnici Raffaella Bilotti e Alessio Rulli Tennis: Carlo Bitossi alteta e Egisto Bitossi tecnico

Football:

Squadra Asad 1 Gaspare Perrone Michele Trombetta Claudio Savi Enrico Cerruti Simone Chirico Lorenzo Cremonte Roberto Martescu Hamza Rihane Tecnico: Martino Cremonte

Squadra Asad 2 Vito Perrone Dylan Fornasiero Fabio Carra Tommaso Delle donne Matteo Manavella Alessandro Mangano Beniamino Cremonte Ali Habti Filippo Marangone Tecnico: Rosario Pintabona