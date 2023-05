Calcio, play off amari per la Biellese: passa l'Accademia 4 a 2 (foto di Alessandro Bozzonetti)

Finisce sul più bello la stagione della Biellese. Epilogo amaro per i lanieri, sconfitti 4 a 2 davanti al proprio pubblico nella gara di play off con l'Accademia Borgomanero. Come riporta il post della Biellese sui propri canali social, rossoblù più pimpanti ed organizzati fin dai primi minuti: sono ben due infatti le occasioni sprecate dagli ospiti.

La risposta biellese arriva al 20' ed è ancora Facchetti a chiudere in gol un fulmineo contropiede e suggellare una personale stagione magnifica. Prima del riposo c'è ancora spazio per un botta e risposta: Jamal coglie il pari sfruttando una leggerezza dello stesso Facchetti, ma il talento made in Biella Naamad riporta subito avanti la Biellese chiudendo in rete un'assist al bacio di Pagliaro.

Nella ripresa cambia la musica e il Borgomanero chiude i giochi: Di Cesare trova subito il nuovo pareggio e Jamal porta avanti i suoi al 72'. Gila D. non ha nemmeno il tempo di entrare in campo che viene frettolosamente espulso. Le speranze svaniscono definitivamente con il sigillo di Scampini al 90'.