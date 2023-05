Biella Rugby, tutti i risultati delle giovanili

SERIE C

14.05.23 Province dell’Ovest v Biella Rugby 24-14 (14-14)

Marcatori. Mete: Moretti, Gregori. Trasformazioni: Poli (2).

Biella Rugby: Savatteri; Marazzato, Varese, Poli (cap.), Ciano; Longo, Negro; Zanotti, Salino, Morandini; Bottero, Bodone; Salerno, Bortolot, Agnolio. Riccardo Marmiroli, coach: “Partita combattuta decisa da qualche errore di Biella”

UNDER 17

13.05.23 Stade Valdotain v Biella Rugby 29-24 (15-17)

Marcatori. Mete: Chiorboli, Pagliano, Castello. Trasformazioni: Salussolia (3). Penalty: Salussolia

Biella Rugby: Rava; Meneghetti (68’ Pellegrini), Grillenzoni (cap.), Castello, Chiorboli (67’ Formigoni); Salussolia, Besso (60’ Gnesotto); Avanzi, Rossi, Pagliano; Marangon (58’ Pavesi), Bredariol; Silvestrini, Curatolo, Borno.

Marco Porrino, coach: “Buona prestazione dei ragazzi che hanno giocato la partita con un’alta intensità. Peccato per i dieci minuti di buio in cui la mancanza di disciplina e l'innalzamento del ritmo hanno compromesso il percorso della partita. La reazione della squadra non si è fatta attendere: i ragazzi hanno dimostrato una grandissima volontà di giocare, lottando fino all’ultimo minuto. Peccato per il risultato, ma nulla da recriminare: da un punto di vista attitudinale, la partita è stata ottima".

UNDER 15

13.05.23 Triangolare a Pasturana con: Brc, Alba Rugby e Cus Genova Biella 5 - Cus Genova 14 (meta Salussolia)

| Biella 33 - Alba 7 (mete: Baiguera, Protto, Vatteroni, Parnenzini, Salussolia; trasformazioni: 4 Salussolia) | CUS Genova 27 - Alba 7 Biella Rugby: Parnenzini; Vitta, Vatteroni, Baiguera, Follador; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Calgaro, Gheller; Mastantuono, Pidello; Protto, Ferro, Senfet. A disposizione: Facchetti, Rossi, Gorla, Maccora.

Edo Barbera, coach: “Nel triangolare con Alba Rugby e Cus Genova, i ragazzi del Biella tornano a casa con una vittoria e una sconfitta. Scesi in campo troppo passivi, i ragazzi perdono con i genovesi 14 a 5, patendo una partita quasi totalmente in difesa. Nella seconda partita contro la squadra ospitante, Alba Rugby, il Biella scende in campo più deciso e si impone con il risultato di 33 a 7. Weekend dolceamaro, che dovrà essere cancellato negli allenamenti di questa settimana, per prepararsi al meglio all'ultimo torneo della stagione tra sette giorni a Rovato”.

UNDER 15F

13/14.05.23 Treviso – 1° Trofeo internazionale Città di Treviso Secondo posto dopo aver conseguito il primo posto assoluto al termine della prima giornata Fabiana Alaimo, coach: “Un risultato straordinario! Siamo fieri di annunciare il nostro secondo posto perché si trattava di un torneo davvero molto competitivo. Vogliamo ringraziare e congratularci con tutte le ventitré giocatrici provenienti da diverse società sportive: Collegno, San Mauro, Ivrea, Stade Valdotain, Cus Po, Chieri, Pro Vercelli, Cuneo e naturalmente Biella. Il loro impegno e la loro determinazione hanno reso possibile questo risultato importante. Durante l’intero torneo le ragazze hanno dimostrato una crescita tecnica eccezionale, tenendo testa a squadre di altissimo livello. Solo la squadra del Cus Milano è riuscita a batterci con un margine davvero ridotto, il che è un grande successo considerato il talento e la preparazione delle nostre avversarie. Un momento significativo è stato l’entusiasmo espresso dalle nostre giocatrici per poter giocare con le stesse modalità delle squadre maschili. Un dettaglio che ha permesso loro di sentirsi valorizzate e di esprimere appieno il loro potenziale, evidenziando la crescita continua del movimento femminile. Infine, desidero sottolineare la parole di elogio del presidente federale Innocenti durante le premiazioni. La nostra iniziativa di collaborazione tra un numero così consistente di club ha ottenuto il riconoscimento come un esempio positivo per il movimento femminile. Siamo orgogliosi di contribuire alla forza e alla crescita del rugby femminile”.

UNDER 13/11/9/7

14.05.23 a Grugliasco (To) 4° Torneo Città Metropolitana di Torino”

Giacomo Foglio Bonda, coach U13: “Biella si classifica al primo posto vincendo cinque partite su cinque e subendo solo due mete. Buona la messa in pratica del lavoro difensivo provato in allenamento durante tutta la settimana. Bene anche la fase offensiva dove i ragazzi hanno messo in mostra un bel gioco. Dobbiamo lavorare bene ancora queste ultime settimane che ci restano per finire questa stagione nel migliore dei modi”. Rachele Pagliano, coach U11: “Ulteriori miglioramenti in campo per i ragazzi, che affrontano con un'ottima prova squadre ostili come Gispi Prato. Bene il lavoro sul piano offensivo, centrando quasi sempre l'obiettivo del sostegno in velocità. Ottimo il lavoro in fase offensiva. Quattro mete subite su sei partite giocate”.

Valentina Grillo, coach U9: “I piccoli orsetti hanno avuto un’ottima prestazione. Si è lavorato molto sulla salita difensiva e sul sostegno, tutti aspetti che durante le varie partite si sono sviluppati al meglio. Abbiamo conquistato il terzo posto con grinta e determinazione. Complessivamente molto soddisfatti”.