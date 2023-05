Bi Roller ai Campionati Italiani Strada: buoni risultati!

Si sono svolti lo scorso week end a San Benedetto del Tronto i Campionati Italiani di pattinaggio corsa su Strada per le categorie Junior, Senior e Master e tre atleti Bi Roller hanno portato con orgoglio i colori della squadra biellese raccogliendo buoni risultati e conquistando la 39° posizione su 81 team partecipanti.

Il tempo atmosferico ha creato non poche difficoltà a causa dell’asfalto bagnato e umido il sabato e della pioggia la domenica che rendevano il percorso molto scivoloso ma questo non ha impedito lo svolgersi regolare delle gare. Ogni atleta doveva svolgere 3 competizioni da scegliersi tra la 100 metri in corsia, il giro sprint, la gara a punti e la gara ad eliminazione.

Susanna Rocchetti, categoria Junior F, ha corso molto bene conquistando risultati importanti: un 10° posto nella gara 15 mila metri ad eliminazione e 16° posto sia 100 metri che nella gara 10 mila metri a punti. Dora Ferretto, Junior F, il sabato ha corso la 100 metri e ha gareggiato con grinta conquistando la finale nella gara ad eliminazione del sabato; domenica ha corso la gara a punti chiudendo al traguardo con un buon 21° posto.

Saverio Valli, al primo anno di categoria come Senior M, ha corso una buona 100 metri in corsia al sabato; alla domenica si è cimentato nel giro sprint facendo un buon tempo e ha gareggiato in una velocissima e molto competitiva gara 10 mila a punti. E con questa trasferta si è chiusa la prima fase dei Campionati Strada che proseguiranno il week end del 26, 27 e 28 maggio per le categorie Ragazzi e Allievi nell’impianto su asfalto di Terni.

Non c’è tempo però per riposare: fin da subito riprendono gli allenamenti perché sono tanti gli appuntamenti in programma per la stagione: domenica prossima 21 maggio, ad esempio, ci sarà una gara del Circuito CNO a Merate che impegnerà gli atleti di tutte le categorie. Come sempre Bi Roller ringrazia Acqua Lauretana e Sellmat che ci dissetano e confortano nelle gare. Go Bi Roller, Go!