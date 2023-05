Basket femminile, tutto pronto per le finali

Ci siamo. Sta per andare in scena l'ultimo atto del campionato 2022/23 di Serie C femminile. Un campionato giocato da protagonista dalla squadra biellese BONPRIX BFB che ha chiuso la regular season al primo posto con 16 vittorie su 18 partite e due sole sconfitte.

Approdata alle Final Four con largo anticipo, il prossimo obiettivo è la promozione in Serie B, che si raggiunge rientrando tra le prime tre. La ciliegina sulla torta sarebbe vincere il titolo, superando Moncalieri in semifinale e poi battendo nella finalissima la vincente dell'altra sfida Vercelli-Nole. L'osso duro sarà la squadra vercellese, capace anche lei di disputare un campionato stratosferico arrivando a pari punti della BFB, ma seconda in classifica in virtù degli scontri diretti a favore delle biellesi. Stabilito anche il programma della due giorni.

Sabato 20 maggio sarà il giorno delle semifinali. Alle 18 Vercelli sfiderà Nole, alle 20.30 la Bonprix BFB cercherà il pass per la finale con Moncalieri. Domenica 21 con gli stessi orari, prima si disputerà la finale per il terzo e quarto posto (che assegnerà anche la Coppa Piemonte) tra le perdenti del sabato, a seguire la sfida per il titolo. Quale assegnataria delle finali, tutte le partite si disputeranno in casa Basket Femminile Biellese. Il Palasalesiani si appresta così a vivere un nuovo weekend intenso e ricco di emozioni, come del resto ci hanno abituato tutte le squadre del Basket Femminile Biellese che si sta ritagliando un ruolo tra le principali realtà sportive della nostra provincia.