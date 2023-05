Termovalorizzatore Cavaglià, continua l’opposizione del Movimento 5 Stelle

Il 20 maggio scade il termine per presentare le osservazioni rispetto al progetto di termovalorizzatore di A2A a Cavaglià.

Il Movimento 5 Stelle presenterà le proprie osservazioni così come faranno comitati, associazioni e Comuni del Basso Biellese e del Vercellese.

“Non si possono lasciare soli i Comuni più vicini all’impianto, - dichiara il coordinatore per la provincia di Biella Giuseppe Paschetto - si tratta di un problema dell’intero territorio Biellese. Il camino dell’inceneritore sarebbe un pessimo biglietto da visita per l'intero territorio che può puntare molto su ambiente, agricoltura e turismo sostenibile. Speriamo nella sensibilità politica di tutte le amministrazioni comunali e nella solidarietà al Basso Biellese che ha già abbondantemente dato e non può diventare la pattumiera del Nord Ovest. Sarebbe un bel segno se tutti i Comuni esprimessero la loro contrarietà utilizzando lo strumento delle osservazioni in sede di inchiesta pubblica attivata dalla Provincia di Biella”.