Da pochi minuti, si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali 2023. Tre i paesi al voto: Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo. Alle 15 di oggi, 15 marzo, il dato sull'affluenza si ferma al 50,90 per cento, 5 anni fa era il 53,24 per cento.

Nello specifico, a Masserano ha votato il 46,13% degli aventi diritto (nel 2018 era il 50,75%), a Mezzana il 59,04% (nel 2018 era il 54,15%) e a Ternengo l'80,16% (nel 2018 era il 72,76%).