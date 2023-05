Elezioni comunali 2023, affluenza alle 23: quorum superato a Mezzana e Ternengo

Seggi ancora aperti nel Biellese per le elezioni comunali 2023. Tre i comuni al voto: Masserano, Mezzana Mortigliengo e Ternengo.

Alle 23 di ieri sera, 14 maggio, il dato sull’affluenza si è attestato sul 43,50 per cento, 5 anni fa era sul 53,24 per cento. In particolare a Masserano ha espresso la sua preferenza il 38,68% degli aventi diritto (nel 2018 era il 50,75%), a Mezzana il 52,61% (nel 2018 54,15%) e a Ternengo il 71,26% (nel 2018 72,76%).

Fino alle 15 di oggi ci sarà tempo per recarsi alle urne, poi inizierà lo spoglio che designerà sindaco e consiglio comunale.