Democratiche Biellesi: "Opzione donna, penalizzazioni dal Governo Meloni"

"Noi Democratiche esprimiamo forte preoccupazione per le azioni del Governo Meloni . Una donna che non lavora per l'emancipazione delle donne, anche se sbandiera ai 4 venti opportunità per le donne mentre, in realtà , specula su di noi.

Precarietà, lavoro a basso costo, doppio carico di lavoro per cura e famiglia, non consentono spesso alle donne di poter accedere ad una pensione adeguata e l'opzione donna spesso è un'esigenza, nonostante sia penalizzante in termini economici. Oggi Opzione Donna viene, nei fatti, smantellata senza dirlo, perché assistiamo ad un ridimensionamento drastico

Assisteremo nel 2023 al fatto che solo 900 donne in Italia potranno usufruire di questa opportunità per andare in pensione mentre nel 2021 sono state 20,681 e nel 2022 ben 23.812 I requisiti richiesti: 60 anni di età (58 nel 2022) essere caregiver ( poter dimostrare di doversi occupare di un famigliare in difficoltà) o avere una invalidità al 74% oppure essere licenziata con tavolo di crisi aperto.

Opzione donna non è la soluzione ai problemi ma spesso una condizione necessaria, visto che ancora oggi il maggior carico della cura e della famiglia sono sulle spalle delle donne, non è un costo aggiuntivo per lo stato ma un anticipo di cassa visto che la pensione viene calcolata interamente con il contributivo.

Ricordiamo che questo Governo, quando si è insediato, ha trovato sul tavolo un'ipotesi di superamento della Legge Fornero, discussa ed approvata con i sindacati , voluta dal ministro Precedente, dove si è lavorato per un miglioramento a favore delle donne ed una un'introduzione di pensione di garanzia per far fronte al tema dei giovani che rischiano di non avere accesso alle pensioni a causa dei bassi salari e del lavoro precario.

La risposta del Governo ha, invece ridotto la platea di donne che possono accedervi, tagliando fuori prevalentemente le dipendenti delle piccole imprese e le lavoratrici autonome, oltre ad introdurre una discriminazione inaudita su chi ha figli e chi non ne ha. Non è questa la risposta che auspichiamo per aiutare la natalità, ci aspettiamo asili nido pubblici che rientrino nel piano formativo scolastico , che i fondi del PNRR vengano usati per creare le condizioni di sostegno concreto alle famiglie e alle donne. chiediamo servizi alle persone perchè laddove funzionano le donne hanno una reale possibilità di emancipazione, più possibilità di lavoro e di incidere ,non solo positivamente sul bilancio famigliare, ma sull'aumento del PIL nazionale".