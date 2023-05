Cantieri di lavoro over 58, è polemica a Borriana

Da due mesi in Comune a Borriana si discute del Bando della Regione Piemonte sui cantieri di lavoro over 58 a botta di interrogazioni della minoranza di Fratelli d’Italia e risposte del Sindaco Francesca Guerriero Con la prima interrogazione del 7 marzo, Fratelli Italia chiedeva se l’Amministrazione intendeva partecipare al bando considerata la carenza di organico all’interno del Comune.

“Il bando – motivava Fratelli Italia nell’interrogazione - si riferisce all’inserimento lavorativo di persone che vivono un disagio economico–sociale in quanto senza occupazione, privi di sussidio o pensione di lavoro con ridotte possibilità di reinserimento a causa dell’età. L’intervento promosso si pone l’obbiettivo di impiegare queste persone in cantieri temporaneo e straordinario al fine di favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti fini pensionistici”.

"Il 1° aprile il Sindaco Guerriero rispondeva che: “Non parteciperemo a questo bando, ma sarà nostra premura partecipare ad eventuali bandi a conclusione del cantiere in corso, riferito all'annualità 2022, che terminerà nel mese di dicembre 2023, e che vede impiegata un residente a Borriana. Il Comune non ha escluso la possibilità di attivare altri cantieri, ma si valuterà per l'anno 2024, quando sarà terminato il cantiere attivo”.

Non soddisfatta, la minoranza, il 1° maggio ha presentato una nuova interrogazione chiedendo le motivazioni della decisione dell’Amministrazione.

“Non esisterebbe – argomenta Fratelli d’Italia - nessuna necessità di inserire persone che potrebbero supportare i dipendenti comunali nel disbrigo delle loro attività quotidiane ( spazzare i marciapiedi, tenere pulite le aiuole, il cimitero comunale, il parco don Guido Gariazzo). Riteniamo che l’Amministrazione ha negato la possibilità a queste persone di conseguire i requisiti pensionistici: una scelta irrispettoso nei loro confronti”.

“L’opposizione – replica il Sindaco - ha omesso una parte della mia risposta del 1° aprile. Il cantierista è potenzialmente un valido supporto per il Comune, in particolare per le attività di manutenzione e gestione del territorio, ma necessita di un coordinatore che lo segua, quale il nostro cantoniere, oltre che alla gestione della parte amministrativa ed economica. Pertanto, la gestione di due persone contemporaneamente, nella nostra realtà, non è di facile attuazione".

"Inoltre - conclude Guerriero - non dimentichiamo che, nella ricerca di cantieristi, la priorità è sempre per i residenti a Borriana, sia per il supporto che il cantiere può rappresentare per l'utente, che per il Comune in termini lavorativi. Ma anche perché, dal punto di vista economico, il Comune sostiene alcune delle spese che, se pur in percentuale minima rispetto alla spesa complessiva, sono da imputare alla spesa corrente del personale sul bilancio comunale”.