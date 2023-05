Scuola, ad Andorno incontro-confronto tra genitori e pediatri su percorsi di crescita degli studenti

Un evento singolare nel suo genere si è svolto giovedì 27 aprile presso la scuola media di Andorno Micca dove si sono incontrati e confrontati la dottoressa Zavallone, il dottore Brunetto Borri e i genitori dei bambini frequentati le scuole dell’infanzia di Andorno, Tollegno, Tavigliano e Sagliano per condividere dubbi e problematiche in questa fase di crescita così delicata.

La dottoressa, durante il suo intervento, si è soffermata sull’importanza dell’attenta osservazione delle fasi di sviluppo dei bambini sia nel contesto familiare che in quello scolastico, perché tutte le informazioni concorrono a fornire un quadro più completo del percorso di crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale del bambino. Quando i piccoli pazienti si recano dal pediatra per una visita può essere difficile capire se ci sono o meno delle problematiche a causa della durata e delle frequenza della visita . Assume quindi grande importanza riportare al medico l’osservazione di alcuni comportamenti riguardanti la socializzazione, la relazione o la motricità che magari possono sembrare strani e invece risultano utili a fornire un intervento tempestivo e adeguato per aiutare il bambino a superare eventuali difficoltà.

Ecco perciò che le indicazioni delle insegnanti, che trascorrono molte ore con il bambino e lo conoscono in un contesto differente da quello familiare, diventano fondamentali e di grande supporto per poter valutare un intervento adeguato a superare eventuali difficoltà e a creare attività e programmi educativi adatti all’età e alle capacità del piccolo paziente. Il dottore Borri Brunetto ha poi sottolineato l’importanza dell’aspetto alimentare, di una dieta bilanciata con un adeguato apporto di calorie e nutrienti durante l’arco della giornata sia per scongiurare il rischio di obesità, ma anche per assicurarsi un normale sviluppo fisico e cognitivo durante gli anni della crescita. Le sane abitudini acquisite in questa fase proseguiranno poi nell’età adulta e condizioneranno in positivo la salute.