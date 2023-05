Quando parliamo di pennello imbianchino parliamo di una figura professionale appunto questa dell'imbianchino che tutti conosciamo e sappiamo che parliamo di professionisti specializzati nel tinteggiare le pareti di casa nostra o di qualsiasi altro nostro locale come può essere un negozio, come può essere un ristorante oltre ad occuparsi anche di soffitti sia interni che esterni

Spesso dobbiamo dire che è stato un lavoro abbastanza sottovalutato semplicemente perché ci sono persone in gamba che magari riescono anche loro tinteggiare le pareti, e non ci si rende conto e che un conto è fare un lavoro del genere in maniera amatoriale perché si può raggiungere un risultato discreto ma non sarà mai un lavoro professionale come quello che portano a termine degli imbianchini professionisti, sempre che parliamo di imbianchino di un certo livello naturalmente perché non tutti sono uguali

Infatti parliamo comunque di un lavoro che richiede un aggiornamento costante è possibilmente un'esperienza nel ruolo e una conoscenza approfondita dei vari materiali che dovranno essere impiegate oltre che delle tecniche di applicazione in modo da poter garantire al cliente un risultato che lo soddisfa per la qualità e per il fatto che gli durano nel tempo,oltre al fatto di poterlo personalizzare in base ai desideri e ai bisogni e le esigenze dello stesso cliente

Prima di tutto l'imbianchino dovrà preparare le superfici che devono essere dipinte e quindi lei deve pulire e deve rimuovere della vernice e della stuccatura delle crepe o nelle imperfezioni

A quel punto la seconda fase importante riguarderà la scelta del colore e dei materiali, e quindi capire quali pitture e quali vernici e quale smalti in base ai desideri del cliente e in base anche alla specifica superficie sulla quale dovrà lavorare

Finché poi si arriverà alla fase della tinteggiatura e quindi del ricoprire le pareti e soffitti con aerografi rulli o pennelli

Non è facile il lavoro che fa un imbianchino

Naturalmente per svolgere il suo lavoro un imbianchino visto che nel titolo parlavamo di pennello ha vari tipi di pennelli e ognuno ha una sua forma una sua lunghezza e una sua consistenza diversa che gli serviranno per poter applicare la vernice o la pittura con una certa precisione e omogeneità su tutte le superfici

Per quanto riguarda i vari pannelli utilizzati ci sono quelli tondi che servono per lavorare su piccole superfici e garantiscono una maggiore precisione nei dettagli

Così come esistono anche i pennelli a trapezio che hanno una forma particolare e vengono utilizzate dagli imbianchini quando devono tinteggiare degli angoli e degli spigoli particolari

Per quanto riguarda gli altri pannelli più utilizzati e parliamo di quelli piatti che sono utili per le superfici larghe e parliamo di soffitti o pareti, e per ottenere delle stesure molto omogenee

Infine ma non in ultimo parliamo dei pennelli a ventaglio che sono molto efficaci per realizzare effetti sfumati e anche per applicare la vernice su una superficie che può essere irregolare e bisogna che l'imbianchino scelga il pennello adeguato alla situazione che si trova davanti