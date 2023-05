Passeggiata alle Salvine con gli Amici di Bagneri

Domenica 21 maggio gli Amici di Bagneri ripropongono l’appuntamento di maggio per scoprire gli alpeggi delle Salvine, che in questa stagione presentano una meravigliosa fioritura. La meta scelta quest’anno è il Pont Cabrin sul torrente Elvo, per cui si tratterà di una escursione della durata di circa 3 ore.

Il ritrovo è quindi fissato alle 8 sul Tracciolino sopra Bagneri; si salirà per mulattiera e sentieri tra prati e cascine delle Salvine, fino al Pian della Raja (mt 1366); sempre seguendo il sentiero C31 si raggiungerà quindi l’Alpe Gnum (mt 1241) per proseguire verso il Ponte Cabrin sull’Elvo (mt 1190). Qui alle 12 sarà celebrata la Santa Messa, vicino a una statuetta della Madonna collocata alcuni anni fa in una nicchia naturale; quindi i volontari distribuiranno la polenta concia per i partecipanti all’escursione.

Dopo pranzo ritorno libero, si potrà scendere al ponte Elvo sul Tracciolino per la pista C03, e tornare a Bagneri percorrendo il Tracciolino per circa 2km. In caso di maltempo l’escursione sarà annullata, ma ci si potrà trovare a Bagneri dove la Santa Messa sarà celebrata alle 12. La partecipazione è libera, chi vuole unirsi si trovi puntualmente a Bagneri per fare la passeggiata con gli Amici di Bagneri. Per info e aggiornamenti, contattare Gilberto (3396881717, anche whatsapp; email info@bagneri.it), e seguire facebook @borgo e parrocchia di Bagneri e Instagram @borgobagneri .