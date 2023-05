Museo del territorio, Segno e Disegno: la mostra di Giorgio Griffa incontra l’eccellenza tessile biellese, FOTO

Oggi, lunedì 15 maggio, alle ore 10:30, all’interno della Sala Consigliare di Palazzo Oropa, è stato illustrato l'evento “Segno e Disegno”, una mostra che verrà inaugurata sabato 20 maggio 2023 al Museo del Territorio, e presenterà alcune delle opere pittoriche dell’artista di fama internazionale, Giorgio Griffa. I dipinti d’autore saranno disponibili dall’inaugurazione delle 17:30.

L’esposizione sarà accessibile fino al 2 luglio 2023 e gli organizzatori hanno pensato di coinvolgere i bambini: l'azienda Reda, fornirà parti di pezze di lana, affinché i più piccoli possano realizzare la loro opera, cimentandosi in attività didattiche, al fine di avvicinarli all’arte “immediata” dell’autore contemporaneo.

A fare gli onori di casa alla presentazione è stato l’Assessore alla Cultura di Biella, Massimiliano Gaggino: “La mostra rappresenterà l’ultimo appuntamento di quest’anno, a causa dei problemi di ristrutturazione dei locali. Sono entusiasta di aver portato Giorgio Griffa, uno dei massimi esponenti dell’astrattismo, a Biella. Grazie al sostegno dei collezionisti, abbiamo raccolto diverse opere e potremo avvicinare i più piccoli a questo mondo tramite i laboratori. Occorre diffondere più consapevolezza al panorama artistico e culturale di cui siamo ricchi, l’arte contemporanea ne è parte integrante.”

L’ideatore della mostra Rocco de Ruvo, nonché collezionista e grande estimatore dell’attività di Griffa, ha illustrato le finalità comunicative della narrazione: “Possediamo un ricchissimo patrimonio artistico e le opere del pittore, essendo elementari ed espressive, ci permetteranno di comunicare in modo immediato con loro. Grazie a Davide Volpe, caro amico e fine collezionista, ho potuto apprezzare la semplicità delle linee del Maestro e abbiamo potuto raccoglierne alcuni frammenti.”

Il percorso, realizzato grazie alla collaborazione dei soggetti coinvolti, sfocia in una mostra d'arte di ampio respiro, che si pone l'ambizioso obiettivo di abbracciare l'intero arco produttivo del maestro torinese, che con la sua produzione sta lasciando un segno indelebile. “Il valore pratico dell’arte risale a un’ulteriore forma di comunicazione – afferma Davide Volpe, architetto e collezionista – e rappresenta un’altra metodologia di ragionamento e di linguaggio, al pari della cultura. L’arte, come sottolinea un noto critico, non è necessariamente bellezza, ma tutto ciò che evoca ".

Il progetto è nato anche grazie alla collaborazione di Vincenzo Rotondo, curatore del padiglione della Repubblica di San Marino alla Biennale di Venezia 2022

Orari: giovedì, 10:00-14:00; venerdì, 14:00-18:00 | sabato, domenica e festivi: 10:00-18:00.