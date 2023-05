Quando parliamo di distribuzione alimentare pizzerie praticamente stiamo parlando di un servizio all'ingrosso messo a disposizione da vari fornitori e messo a disposizione in particolare per le pizzerie e lo stesso servizio consiste in una fornitura di prodotti alimentari in questo caso ai pizzaioli ma anche a chef e cuochi vari che gestiscono varie attività di ristorazione, e quindi non solo pizzerie ma anche ristoranti anche trattorie

E comunque sono dei servizi di fornitura all'ingrosso messi a disposizione anche per le imprese di catering o per le mense collettive e quindi parliamo delle mense per ospedali o per le scuole, però è chiaro che se parliamo di pizzerie poi i prodotti saranno specifici per quel tipo di necessità e per la preparazione delle pizze

Per questo motivo Infatti i prodotti che sono collegati ad una distribuzione alimentare all'ingrosso per una pizzeria per esempio includono vari tipi di farine visto che ormai non si usa solo più la farina bianca, ma per esempio molte pizzerie utilizzano anche la farina ai cereali o la farina alla canapa

Così come avranno necessità di grandi quantità di pomodoro pelato e di mozzarelle e di salumi e di altri ingredienti come le spezie per rendere le loro pizze uniche e soprattutto per vendere sempre di più in modo che il pubblico li possa capire

Chiaramente affinché una pizza sia buona sono vari i fattori e in primis dipende dalle capacità del pizzaiolo, però dipende anche dalla qualità dei prodotti che vengono acquistati perché possiamo anche assumere il pizzaiolo più bravo del mondo per la nostra pizzeria,ma se i prodotti con i quali si fanno quelle pizze sono di scarsa qualità la pizza non sarà comunque buona, e le persone non ci verranno più

Sono varie le strategie di selezione per scegliere un fornitore di prodotti alimentari per pizzerie che sia adeguato alle nostre esigenze

E ad esempio prima di tutto dobbiamo stanziare un budget e per capire se il prezzo ce lo possiamo permettere ,e fermo restando che non dobbiamo puntare al prezzo più basso, perché potrebbe voler dire che la qualità degli ingredienti non è delle migliori

Così come poi dovremo preoccuparci anche dell'affidabilità del fornitore che ci garantisce che quindi è la qualità dei suoi ingredienti è essenziale, così come ci deve garantire la freschezza dei suoi prodotti che è un altro elemento molto importante se per esempio pensiamo alle mozzarelle che menzionavamo prima

Poi ancora meglio se troviamo dei venditori esperti che hanno molti feedback positivi sul mercato da parte degli altri clienti e perché quello ci dà una certezza in più e magari ci spinge a investire più soldi ma ad avere la certezza che i prodotti che ci porteranno saranno di grande qualità, e anche il servizio di consegna sarà puntuale e sarà flessibile in base alle esigenze che abbiamo