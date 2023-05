Prima di andare nello specifico per quanto riguarda lo studio e la conoscenza e l'approfondimento dei vari finanziamenti UBI banca bisogna sapere di che cosa si parla quando si parla di questa banca che una banca che ha sede a Bergamo e che dal 5 agosto 2020, e comunque fa parte di un gruppo più grande di Intesa San Paolo

Di per sé parliamo di una Banca che è stata fondata nel 2007 ed è stata fondata dalla Banca Lombarda e Piemontese così come da più banche o dalle banche popolari unite

E teniamo presente che non stiamo parlando di una banca come un'altra perché parliamo di un gruppo bancario italiano di origine cooperativa quarto per numero di sportelli in Italia e quindi è un punto di riferimento per centinaia e centinaia di migliaia di persone e questo non lo possiamo ignorare

Addirittura teniamo presente che parliamo di una banca che interagisce con 4 milioni di clienti e che ha una copertura multiregionale e soprattutto che è presente anche a livello internazionale con varie banche, filiali e uffici di rappresentanza…

Siccome dal 2015 lo Stato ha imposto alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro di trasformarsi da società cooperativa per azioni in società per azioni e a quel punto è entrata a far parte del mondo dell-Intesa San Paolo

Per quanto riguarda i finanziamenti teniamo presente che parliamo di una banca che ha un punto di riferimento leader nel campo dei finanziamenti perché conferisce tante possibilit’ di ottenere prestiti personali, e mette a disposizione varie soluzioni dipendendo dalle esigenze del cliente di quel momento che può essere dei finanziamenti per organizzare un viaggio di nozze o perché bisogna riarredare casa o per acquistare un veicolo nuovo

O ad esempio molte persone potrebbero richiedere questo tipo di servizio e di finanziamento per quanto riguarda una ristrutturazione di una casa, così come possiamo parlare dei prestiti universitari a condizione favorevole per i giovani con un importo massimo fino a 25 mila euro o dei finanziamenti per le startup soprattutto quelle finalizzate in ricerca e innovazione con rimborsi entro i 5 anni e con importi che possono arrivare anche a €50.000 per fare gli esempi

Sono tanti i finanziamenti a nostra disposizione per quanto riguarda la banca Ubi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono tanti i finanziamenti messi a nostra disposizione per quanto riguarda la banca UBI e noi abbiamo fatto già alcuni esempi ai quali dobbiamo aggiungere il progetto casa, che è rivolto a chi vuole pianificare il suo futuro e magari con un piano di accantonamento mensile,perché garantire magari in futuro un'istruzione superiore ai figli o per mantenere un certo tenore di vita dopo che si ritirano dal lavoro o per aprire dei nuovi business, dipendendo dalle scelte specifiche

Per questo motivo poi basta contattare il Servizio Clienti che [ attivo 24 ore su 24 compreso la domenica e giorni festivi per poi trovare un consulente specializzato che ci supporta in tutto e per tutto