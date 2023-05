Racconti e fiabe, un altro intenso weekend con gli attori di Teatrando

Tra i punti di forza di Teatrando ci sono sicuramente il numero e la varietà delle persone che compongono la compagnia. Queste caratteristiche diventano particolarmente preziose nei momenti in cui gli impegni si affollano. È ciò che accadrà nel prossimo fine settimana, quando sono previsti due diversi appuntamenti, a Ronco e a Vigliano, senza dimenticare l’impegno di Paolo Zanone a Torino.

RONCO

A conclusione del corso di formazione “La bottega dei ricordi – Raccontarsi e far comunità”, promosso dal Comune di Ronco e rivolto a volontari disponibili ad imparare a raccogliere le storie dalla voce degli anziani, Sabato 20 maggio alle 16.00 alla Fornace (davanti alla Pro loco), in un momento di restituzione del lavoro svolto, quattro attori di Teatrando (Patrizia Latini, Mariella Moschetto, Veronica Rocca e Paolo Zanone) leggeranno alcuni brani tratti dalle biografie ricostruite. Dopo alcune lezioni condotte dal professor Savino Calabrese, docente alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, otto volontari hanno infatti intervistato altrettanti anziani che vivono a Ronco, registrando i loro racconti. Le registrazioni sono state poi trascritte, riviste insieme agli intervistati e infine stampate in un libretto, che sarà custodito in biblioteca.

L’intento del progetto è proprio di recuperare “la memoria dei nostri nonni”, che rischia di andare perduta e che racconta invece storie di accoglienza, solidarietà, gioie e fatiche, a dimostrazione del fatto che nessuno vive invano e che ogni esperienza è un prezioso patrimonio da custodire.

TORINO

Interpretando di nuovo Quintino Sella, protagonista del volume, Paolo Zanone parteciperà alla presentazione di “Biella tra le nuvole”, la guida a fumetti della città, prevista Domenica 21 maggio alle 12.00 al “Salone Internazionale del Libro” di Torino, nella Sala Argento (Padiglione 3). Edita da E20Progetti, l’opera è nata da un’idea dell’assessore Gabriella Bessone e di Fabrizio Lava di StileLibero ed è stata realizzata da un team di affermati disegnatori. Vincenti per il successo del volume si sono rivelati, tanto l’utilizzo dell’arte del fumetto per raccontare luoghi e personaggi significativi di Biella, quanto l’idea di scegliere come guida d’eccellenza il personaggio di Quintino Sella, rappresentante di una famiglia biellese dalle radici imprenditoriali antiche, più volte Ministro del Regno d'Italia, nonché fondatore del Cai e uomo illustre dai poliedrici interessi. Paolo Zanone lo ha interpretato già lo scorso marzo, a Biella, in occasione della prima presentazione dell’opera, avvenuta durante l’evento “Nuvolosa”.

VIGLIANO

Nel pomeriggio di Domenica 21 maggio, oltre venti attori saranno impegnati a Vigliano nello spettacolo “Animali... in favola!”, proposto in un appuntamento organizzato su iniziativa della Scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti, che fa parte dell’Opera Salesiana e si trova in via Libertà 13. Come ricorda il nome, la scuola e l’edificio si legano alla famiglia Rivetti, che nel 1923 iniziò i lavori per la costruzione di un convitto destinato alle operaie e affidato alla gestione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le suore salesiane. Nel 1926 fu aperta anche la scuola dell’infanzia. All’ingresso dell’edifico, alla sommità dello scalone, è ancora presente un ritratto del Commendator Eugenio Rivetti.

Nel 1928 fu aperta al pubblico la chiesa, fatta costruire sempre dalla famiglia Rivetti accanto all’edificio, che nel 1963 fu donato ai figli di don Bosco. Oggi gli spazi ospitano anche il Centro di Formazione Professionale, che spazia in settori diversi: meccanica, termoidraulica, acconciatura, settore elettrico e di saldocarpenteria. Il percorso teatrale in cinque tappe, che presenta scene e letture animate, sarà quindi un’occasione per scoprire l’esterno e l’interno di questo storico edificio. Protagonisti assoluti dello spettacolo saranno gli animali, domestici e selvaggi, grandi e piccini, prede e predatori, innocui e feroci. L’unica presenza umana sarà quella di tre reucci prepotenti, che dovranno vedersela con una gazza molto determinata. S’incontreranno inoltre lupi, cani e caprette, lepri, elefanti, rinoceronti, leopardi e sciacalli, ma anche bruchi, mosche, ragni e ranocchi.

I partecipanti si muoveranno in piccoli gruppi, accompagnati da attori che impersonano buffe guide naturalistiche e che, alla fine di ogni storia, forniranno informazioni, vere e scientifiche, riguardo ad alcuni degli animali che ne saranno protagonisti. Nelle favole, che sono elaborazioni letterarie e fantasiose, spesso gli animali sono infatti rappresentati in modo non fedele alla loro vera natura. In questi racconti, che hanno talvolta anche una finalità moraleggiante, diventano inoltre, loro malgrado, simbolo di vizi e virtù dell’umanità.

Ecco perché, senza perdere il gusto per le loro strambe e divertenti avventure, può essere interessante conoscerne caratteristiche e comportamenti reali, insieme a qualche sorprendente curiosità. Si parte ogni 20 minuti, dalle 16.20 alle 18.00. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare e scegliere l’orario di partenza, sul sito www.teatrandobiella.it oppure telefonando al 333.5283350.