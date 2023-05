“Love Advisor”, Alessandro Nicolò Pellizzari parla delle relazioni di coppia

“Love Advisor” è il libro di Alessandro Nicolò Pellizzari, che l’autore presenterà giovedì 18 maggio, alle 17:30 in, nella sede del Fondo Edo Tempia a Biella (via Malta 3) . Modererà l’incontro Giovanni Orso, giornalista dell’Eco di Biella.

LOVE ADVISOR E LE RELAZIONI DI COPPIA

Il nome “Love Advisor” non è solo intuibile per via della somiglianza all’app per individuare e recensire il miglior hotel o ristorante: questa è una guida che parla di amore e di come orientarsi per scegliere il partner su misura. Un vero manuale di profili e comportamenti maschili realizzato secondo il metodo dell’Epidemiologia di coppia ideato dall’autore e completato dalle storie delle donne che ci sono già passate prima e che valgono da esempio per tutte le altre lettrici.

“E’ la risposta alle migliaia di donne che vorrebbero fare delle vere a proprie recensioni dei loro amori sbagliati, uomini fatti con lo stampino e che fanno soffrire. Da qualche anno – spiega Alessandro Nicolò Pellizzari, giornalista, blogger (alessandropellizzari.com) e autore del libro - raccolgo storie spesso identiche di donne innamorate, lasciate, tradite da partner che hanno caratteristiche riconoscibili e quindi evitabili. Non sarà difficile in questo mio ultimo libro individuare il proprio lui e spero serva a molte lettrici per capire subito o perlomeno per tempo, se hanno a che fare con il vero ufficiale e gentiluomo oppure con il seriale, il finto separato o l’ex-amico, o il leone da tastiera, o l’uomo boomerang o… quello che leggendo il libro, riconosceranno come più simile al loro”.

COSA VUOLE SAPERE UNA DONNA IN UNA STORIA D’AMORE

Quando la storia si fa seria, le domande aumentano: sarà davvero interessato a me? Mi sta dicendo bugie o è un manipolatore? Manterrà le promesse che mi ha fatto come amante?

“Prima che inizi una storia o ai suoi esordi (ma anche dopo, quando inizia a zoppicare), è possibile capire dal comportamento di un uomo se le sue intenzioni sono davvero sincere e se sta dicendo la verità̀. In questi anni – continua Pelizzari – mi sono accorto che alle donne mancano delle leve utili a riconoscere i bluff di molti uomini. Ecco perché in ciascun profilo ho voluto inserire frasi, atteggiamenti, scuse accampate e persino bidoni che li caratterizzano. Avere una sorta di “anteprima” di quello che quel tipo di uomo rappresenta e farà, sarà di aiuto a molte amanti, mogli, fidanzate per decidere se tenersi alla larga, se hanno tutto quello che desiderano o è ora di cambiare”.

30 UOMINI AL MICROSCOPIO

È molto chiara e ironica la descrizione dei tanti uomini, uno diverso dall’altro, ma tutti con qualcosa che li rende riconoscibili.

“Chi mi segue sa che il mio metodo, l’Epidemiologia di coppia, che sta alla base del mio tipo di Counseling, mi permette di stilare dei profili maschili nei quali poter incasellare, con accettabile percentuale di errore, gli uomini che caratterizzano il mercato dei papabili. Perché i maschi – prosegue Pellizzari - sono una costante nei comportamenti in amore, mentre le donne sono la variabile. Da ciò che un uomo dice o fa si può stilare infatti un suo profilo di partner e prevederne le prossime mosse, nonché immaginare l’evoluzione della coppia. Nell’incontro spiego anche come si svolge il tipo particolare di Counseling dal quale è nato il libro e si è sviluppato il blog”.

L’autore. Alessandro Nicolò Pellizzari è nato a Milano il 9 marzo 1961 da famiglia veneziana. Ha tre figli e lavora come vicecaporedattore a “Starbene”. Giornalista professionista, ha iniziato la carriera come collaboratore del “Corriere della Sera” e del “Corriere Salute” per poi passare a Mondadori e, infine, a Stile Italia Edizioni. Scrittore con tre libri all’attivo, è anche autore televisivo, radiofonico e counselor. Nel 2014 ha creato alessandropellizzari.com, un blog che a oggi ha superato gli otto milioni di utenti ed è dedicato alle relazioni di coppia, con un occhio di riguardo anche per le amanti, Nel 2019, a firma congiunta con Eliselle, ha pubblicato per Cairo Editore il primo libro sulle relazioni di coppia: “La Matematica del Cuore”

L’ingresso all’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria al link loveadvisor.eventbrite.it .