La Musica e Il Silenzio, in arrivo concerti a Villa Piazzo di Pettinengo

Torna Villa Piazzo in Musica, XXI edizione, con un prestigioso parterre di ospiti internazionali e italiani. A Pettinengo dal 21 Maggio al 9 Luglio. Nel tempo calamitoso che stiamo vivendo ci troviamo circondati da grandi silenzi: silenzio della pace, della ragione, dell'umanità.Parlare di arte può sembrare irrispettoso, quasi osceno, ma è vero il contrario.

L'arte consente di superare i duri limiti che la violenza impone al nostro sguardo. I concerti di quest'anno, cui si aggiungono alcune guide all'ascolto, presentano come sempre artisti e stili differenti. Occasioni di condivisione ma anche, in un mondo abitato dalla paura, piccoli segni di fiducia e di pace in seno alla nostra comunità.Queste le premesse della XII edizione di Villa Piazzo in Musica, stagione musicale prodotta da Pacefuturo e Associazione 24/7, con la direzione artistica di Massimo Giuseppe Bianchi che torna a Pettinengo (Biella) dal 21 Maggio.

Otto concerti più uno extra, fuori cartellone, organizzato in collaborazione con il Cinema Verdi di Candelo, dove si alterneranno musica classica e jazz con uno sguardo rivolto a quanto di interessante propone la scena musicale internazionale. L'apertura è affidata Domenica 21 Maggio, eccezionalmente alle 16.30, al duo pianistico formato da Jed Distler e Massimo Giuseppe Bianchi, che eseguiranno la Sinfonia N°5 di Mahler, nella trascrizione di Otto Singer. Il concerto è una delle tappe del tour italiano di Jed Distler e Massimo Giuseppe Bianchi, che si esibiranno con lo stesso programma anche per il festival Piano City di Milano.il 28 Maggio, ore 18, " La Belle époque" del duo formato da Stefano Maffizzoni, flauto, e Gloria Cianchetta, pianoforte, proporrà un affascinante intinerario nella Francia del XIX secolo, musiche di Franck, Bizet, Chaminade.

Giovedì 1 Giugno, ore 21, la stagione si trasferisce eccezionalmente a Candelo, presso il Cinema Verdi, per un concerto straordinario fuori cartellone. Protagonisti di nomi di grande prestigio della scena internazionale, il trio formato da Dado Moroni, pianoforte, Eddie Gomez, clarinetto, Joe La Barbera, batteria, un omaggio alla musica immortale di Bill Evans. "Kind of Bill" è anche il titolo di un brano di Joe La Barbera e descrive perfettamente l’intento del progetto creato dal pianista Dado Moroni, il quale non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Evas, dal bassista Eddie Gomez e dal batterista Joe La Barbera che negli anni hanno dato un enorme contributo alla musica di Evans infondendo nuova linfa nelle idee del pianista, quindi questo è anche un tributo a loro per quello che hanno fatto allora e continuano a fare adesso, mantenendo viva la magia con i loro progetti e le parole KIND OF BILL significano esattamente questo: un omaggio che non include solamente le composizioni di Bill ma anche standards che sotto le sue dita sono divenuti brani quasi totalmente nuovi e originali, e composizioni scritte da Moroni, Gomez e La Barbera. I biglietti per Kind of Bill sono in vendita online e saranno disponibili dai prossimi giorni anche presso il Cinema Verdi di Candelo e Cigna Dischi a Biella.

Domenica 4 Giugno, ore 18, a Villa Piazzo sarà la volta di "America in Bianco e Nero", musiche di Gershwin, Bernstein, Copland, interpretate dal duo formato da Maurizio D'Alessandro, clarinetto, e Massimiliano Caporale, pianoforte. Un repertorio musicale adatto ad un pubblico di tutte le età, inclusi i giovanissimi. "Solitudini" è il titolo scelto dal pianista italo svizzero Adalberto Maria Riva, che con repertorio di grande virtuosismo animerà Domenica 11 Giugno, ore 18. Saranno eseguite opere di Schubert-Liszt, Chopin, Debussy. Domenica 18 Giugno, ore 18, il duo formato dal viennese Barna Kobori, violino del celebre quartetto viennese Aron Quartet, e Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte, presentano un programma di autori viennesi, con musiche di Schoenberg, Shostakovich, Prokofiev e Janacek.

Domenica 25 Giugno, 2 e 9Luglio,sempre alle18, saranno dedicate alle serie "Mondi Paralleli", dialoghi musicali a cura di Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte. Si tratta di concerti concepiti per far conoscere al pubblico, inclusi i neofiti ed i più giovani, aspetti profondi, differenze e affinità dei grandi autori della musica classica e contemporanea. Si parte con Bach e Haendel, per continuare con Chopin e Scarlatti, concludendo con Schubert e Janacek. Dopo i concerti, sarà offerto un aperitivo con un calice di vino Lessona della Cantina Pietro Cassina. Sarà possibile visitare lo shop di Villa Piazzo, e gustare un'ottima cena a cura del Ristorante (prenotazioni: 3484403243).