Grande ritorno al Biella Jazz Club per il “crooner” varesino Claudio Borroni con il suo quintetto, Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Sophia Tomelleri al sax e Tommy Bradascio alla batteria, il concerto a Palazzo Ferrero martedì 16 maggio alle 21,30.

Dopo un'esperienza di 10 anni con l'orchestra di Ciato e Raf Montrasio nei migliori locali da ballo di Milano e dintorni e dopo diverse partecipazioni a gruppi eseguendo generi diversi, Borroni si dedica alla musica jazz escludendo tutto ciò che non fosse swing, ballad, blues, bossa, la scelta è stata dovuta alla grande passione maturata verso il jazz. Ha collaborato con diverse formazioni come la Big Band di Paolo Tomelleri, la Old Swing Band Big Band di Mariano C. e la Ascona Big Band, Giuseppe Emmanuele, Guido Bergliaffa, Bruno Lavizzari, Mario Preda, ma il gruppo che da oltre 5 anni lo accompagna è il quintetto attuale.

I repertori esplorati da Borroni, oltre all'immancabile Sinatra, sono Nat King Cole, Tony Bennet, Giacomo Gates, Mark Murphy, Michael Bublè, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e tanti altri. I brani in scaletta fanno parte del repertorio Standard e Evergreen mondiali riarrangiati in funzione della formazione, gli autori sono quindi Carmichael, Arlen, Gershwin, Rodgers, Porter, Monk, Ellington, Van Heusen, Berlin, ecc Per martedì 23 è atteso il pianista italo-francese Jean-Baptiste Bolazzi per un concerto dedicato a Horace Silver. La stagione del Biella Jazz Club è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella Assessorato alla Cultura.