Biella, alla Biblioteca Civica il lavoro di Luciano Angeleri

Giovedì 18 maggio alle 18.30 alla Biblioteca Civica di Biella Luciano Angeleri presenterà la sua autobiografia “Sesso, prosecco e Rock ‘n’ roll”. Una serata di ricordi e di musica durante la quale si parlerà della vita e della carriera di Angeleri, verranno esposte alcune sue opere d'arte e non mancheranno momenti di spettacolo, con interventi musicali.

“L’idea del libro è nata grazie a mio figlio – racconta l’autore -. E’ un libro simpatico, che racconta la mia vita: è straordinario che alcune mie canzoni siano state cantate in America da Perry Como. Sono nato artista, tanto che a 13 anni ricevetti dall’onorevole Pella un premio nel corso di una serata svoltasi all’Odeon, per essere il più giovane ceramista d’Italia“. Un vercellese trapiantato a Biella dove, per oltre trent’anni, insieme alla moglie Cristina Scarlatta, hanno magistralmente gestito il ristorante “Orso Poeta”.

“La vera passione era per l’arte – conclude Angeleri -. Ho iniziato con la scultura e la pittura, passando alla musica quando mi accorsi che così era molto più facile far breccia sulle ragazze. La ristorazione è arrivata in un secondo momento: mi piaceva l’atmosfera del ristorante, o almeno l’atmosfera che io e Cristina abbiamo saputo creare. Era una formula giusta, simpatica, in cui si poteva trascorrere una serata diversa e, oltre al cibo, i clienti trovavano arredamenti unici, arte e le tante canzoni del mio repertorio cantate dal vivo”.

“Angeleri è un artista poliedrico, che tanto ha dato e spero possa ancora dare alla nostra città – afferma l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino -. E’ un piacere oltre che un dovere ospitarlo nella nostra biblioteca per celebrare il suo compleanno artistico con l’uscita di questo libro, in una serata che sarà un’espressione culturale a 360 gradi”. L'incontro sarà moderato da Giulio Greco e sarà arricchito dalla presenza di Max Tempia (musicista, compositore e arrangiatore) e Max De Aloe, considerato tra i più importanti armonicisti jazz europei.