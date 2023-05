Anche a Biella arriva il Silent Book Club

Arriva nel Biellese una nuova stimolante iniziativa. Direttamente da San Francisco e dopo aver toccato moltissime città italiane ed europee sta per partire il progetto itinerante Silent Book Club Biella.

Un momento di piacere per tutti coloro che desiderano dedicare del tempo alla lettura, un raduno di persone che leggono per un'ora ognuno il proprio libro, di qualsiasi genere esso sia. Inoltre sarà possibile confrontarsi sulle tematiche delle opere, una bella occasione di confronto e condivisione oltre che di conoscenza e amicizia.

Il primo appuntamento è in programma domenica 28 maggio dalle 18 alle 20 al bar "Bicer" di Vigliano Biellese (in via Milano 42). Per tutte le informazioni e per prenotare il proprio posto basta scrivere alla pagina Instagram @silentbookbiella o via mail a silentbookbiella@gmail.com entro giovedì 25 maggio.