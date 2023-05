Truffe e ricettazione, a Biella fermato un uomo dalla Polizia: trovati molti beni in oro (foto di repertorio)

In data 3 maggio la Squadra Mobile di Biella ha sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria un soggetto indiziato per alcuni episodi di truffe e ricettazione, rinvenendo un ingente quantitativo di beni in oro prontamente sottoposti a sequestro.

Nella prospettiva di diffondere le foto di questi beni di modo tale da agevolarne il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari, nonché sensibilizzare il cittadino in merito alle modalità con le quali vengono portate a compimento le truffe, la Questura di Biella ha organizzato una conferenza stampa aperta alle testate giornalistiche.

La conferenza, sebbene in misura trasversale, verterà altresì sull’attività che ha permesso alla Squadra Mobile di individuare l’indiziato dei reati citati.