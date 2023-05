Ronco: sentono dei guaiti e trovano una piccola volpe in una vasca di raccolta dell'acqua

Una giovane coppia ieri domenica 14 maggio intorno all'1 di notte, a Ronco ha tratto in salvo una piccola volpe.

La bestiola era caduta in una vasca di raccolta dell'acqua poco lontana dall'abitazione di due ragazzi, ma non era più in grado di venirne fuori. Sentendo dei rumori strani e dei guaiti i giovani sono usciti e hanno visto la piccola volpe in difficoltà: l'hanno portata non senza difficoltà fuori dall'acqua, e hanno chiamato i soccorsi.

Quando è arrivato il personale per il recupero della fauna selvatica della provincia di Biella la bestiola era ancora in stato quasi di ipotermia, ma è stato anche grazie al tempestivo intervento e alle prime cure dei giovani che hanno asciugato la volpe e l'hanno portata in salvo e sistemata al caldo, che oggi è ancora viva, è tornata ad essere vispa, e con molta probabilità verrà rimessa in libertà vicino a dove è stata trovata, una volta che ci sarà il via libera dell'Asl che l'ha visitata.