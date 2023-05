Dolore tra i Salesiani e gli ex allievi don Bosco: “Mario Borra sarà ricordato nelle nostre preghiere”

Sono davvero tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari di Mario Borra, mancato nei giorni scorsi all'età di 65 anni. Tra questi, la comunità salesiana biellese e gli ex allievi di don Bosco sono addolorati per la scomparsa prematura dell'amico ed ex studente Mario Borra, generoso e assiduo volontario della Casa Salesiana di Muzzano. “Sarà ricordato – spiegano nelle nostre preghiere”.

