Biella, scontro auto-motociclo in via Milano: ferito un 19enne (foto di repertorio)

È rimasto lievemente ferito il 19enne di Mongrando che, a bordo del suo motociclo, è rimasto ferito in un incidente stradale con un'auto.

È successo ieri pomeriggio, 14 maggio, in via Milano, a Biella. Indenne l'altro conducente, un 67enne residente in città. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.